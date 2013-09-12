Анонс на 13 сентября

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Высокие технологии в Украине: реалии внедрения и перспективы развития». В наш век автоматизации, «умная» техника» может заменить человека на всех сложных и опасных участках работы. Функции управления и контроля, ранее выполняемые человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам. Об уровне автоматизации отечественного производства, инновационных технологиях, работающих в Украине уже сегодня, а также об инвестициях крупных европейских компаний в украинский рынок пойдет речь на пресс-конференции. Спикеры расскажут о самых знаковых и впечатляющих технических разработках – о бионических роботах, которые стали революцией в истории робототехники. Будет представлено видео, раскрывающее возможности бионических роботов. В числе спикеров – высшее руководство штаб квартиры, европейского и украинского офисов компании Festо, ведущего разработчика и производителя автоматизированных систем, в частности уникальных бионических роботов Aqua Jelly, AquaPenguin, Aqua Ray, Airic’s arm, Airacuda и SmartBird, AirPenguin, BionicOpter. Участники: Ансгар Кривет, член правления и руководитель продаж компании Festo по всему миру, Артем Харченко, руководитель коммерческого подразделения Festo в Украине, Роман Рублевский, руководитель производственного подразделения Festo в Украине, Герберт Пфайффер, руководитель Восточно-европейского подразделения Festo, к которому относится Украина (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 200-25-03, 200-25-04 , e-mail: public@publicity.com.ua

* При участии первого вице-премьер министра Сергея Арбузова и министра социальной политики Украины Натальи Королевской состоится селекторное совещание по вопросам погашения задолженности по заработной плате, взносов в Пенсионный фонд Украины и легализации занятости.

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