ТОП-10 (12 сентября)

Давление России на страны "Восточного партнерства" недопустимо - комиссар Фюле

Украина импортировала из Европы 1,1 млрд куб. м газа

По факту пожара на шахте им. Артема начато уголовное производство

Россия сокращает расходы бюджета из-за замедления экономического роста

Членство в Таможенном союзе несовместимо с ЗСТ Евросоюза - Фюле

Shell получила право начать добычу газа в Украине

Азаров хочет привлечь Shell к разработке истощенных газовых месторождений

Shell начнет добычу сланцевого газа на Юзовской площади с 2015 года

Европарламент назвал неприемлемыми действия России против стран “Восточного партнерства”

Структуры Фирташа закачают в подземные хранилища 6,5 млрд кубометров газа

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Давление России на страны "Восточного партнерства" недопустимо - комиссар Фюле

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле отметил недопустимость давления со стороны России на страны "Восточного партнерства".

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением комиссар выступил на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения последнего развития событий в странах "Восточного партнерства".

"Любые угрозы со стороны России, связанные с возможным подписанием соглашений с Европейским Союзом являются неприемлемыми. Это будет касаться всех форм давления, в том числе: возможного злоупотребления ценами на энергоносители, созданием искусственных торговых барьеров, таких как, запрет на импорт, что очень сомнительно соответствует стандартам Всемирной торговой организации (ВТО) и усложнением таможенных процедур; военным сотрудничеством или в сфере безопасности гарантиями; и инструментализацией замороженных конфликтов", - отметил С.Фюле.

Комиссар подчеркнул, что такие действия являются четким нарушением Хельсинкских принципов, закрепленных в заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в 1975 году в Хельсинки.

Кроме того, С.Фюле отметил готовность ЕС поддерживать страны, которые будут находиться от давлением.

"Европейский Союз будет поддерживать и стоять за тех, кто будет чувствовать неоправданное давление",- сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Европарламенте состоялось обсуждение давления России на страны "Восточного партнерства", а 12 сентября депутаты планируют проголосовать за резолюцию.

Согласно совместному проекту резолюции, депутаты планируют назвать недопустимым давление России на страны "Восточного партнерства" и призвать Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий к поддержке стран "Восточного партнерства".

Справка УНИАН. 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых отметил, что готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточное партнерство”, запланированном на конец ноября этого года в Вильнюсе, при условии прогресса Киева в вопросах изменения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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Украина импортировала из Европы 1,1 млрд куб. м газа

Объем импорта природного газа из Польши и Венгрии в Украину в январе-августе текущего года составил 1,1 млрд куб. м при прогнозном объеме импорта из Европы, рассчитанном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в целом по году, - в 2,5 млрд куб м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе акционерной компании «Укртрансгаз» - ведущей в Украине компании по транспортировке и хранению природного газа, 100% акций которой принадлежат государству.

«С начала 2013 года со стороны Польши и Венгрии в газотранспортную систему Украины всего поступило 1,1 млрд куб. м природного газа. В августе 2013 года поступление голубого топлива из Европы составило 244,2 млн куб. м», - говорится в сообщении компании.

В «Укртрансгазе» также напомнили, что прием газа из Польши начался с 1 ноября 2012 года, а из Венгрии – с 1 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Мезанизм реверсных поставок, как ожидается, будет широко обсуждаться 24 сентября текущего года в Брюсселе в ходе переговоров с участием экспертов и представителей компаний – участников газового рынка.

На данный момент реверс газа осуществляется через Польшу, Венгрию. Вопрос привлечения возможностей Словакии находится в процессе обсуждения. Также ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

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По факту пожара на шахте им. Артема начато уголовное производство

По факту пожара на шахте им. Артема начато уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной безопасностью).

Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в 08:20 в Перевальском районе на шахте им. Артема произошел пожар в четвертом восточном штреке на горизонте 600 м.

На поверхность самостоятельно вышли 208 горных рабочих. Работник 1965 г.р. с диагнозом ожег дыхательных путей госпитализирован в ожоговое отделение областной клинической больницы. Проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения работника 1966 г.р.

Производственный процесс приостановлен. Причины пожара выясняются.

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Россия сокращает расходы бюджета из-за замедления экономического роста

Правительство Российской Федерации в условиях замедления экономического роста сокращает расходную часть бюджета на не менее чем 5%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«В нынешних непростых условиях – условиях волатильности на основных мировых рынках, замедления экономического роста в нашей стране и во многих других странах – нам придётся действовать в рамках ряда ограничений», - сказал Медведев.

По его словам, в соответствии с прогнозными оценками, которые проводило Министерство экономического развития, велика вероятность дальнейшего сокращения внешнего спроса.

«В соответствии с этими прогнозами серьёзные риски связаны с ухудшением финансового положения российских компаний, снижением их инвестиционной активности. Совершенно понятно, что лишних денег не будет, их вообще не бывает, а уж тем более в таких условиях. Поэтому нам придётся пойти на сокращение расходной части бюджета на менее чем на 5% по всем статьям, кроме защищённых статей», - сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что в ряде случаев эти сокращения могут быть больше.

Глава правительства РФ сообщил, что по итогам первого полугодия доля не нефтегазовых доходов составила порядка 50,5%, при том что в прошлом году этот показатель был на уровне 48%. Также глава правительства сообщил, что профицит федерального бюджета в первой половине года составил почти 1,2% валового внутреннего продукта.

Как сообщал УНИАН, Россия завершила первый квартал с показателем роста ВВП 1,6%.

Согласно информации Росстата, рост ВВП РФ за второй квартал составил 1,2%, по итогам первого полугодия - 1,4%. Рост ВВП России в 2012 году составил 3,4%.

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Членство в Таможенном союзе несовместимо с ЗСТ Евросоюза - Фюле

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле подчеркивает несовместимость членства в Таможенном союзе с подписанием соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 11 сентября во время своего выступления в Европарламенте в рамках дебатов о давлении России на страны "Восточного партнерства".

"Это правда, что членство в Таможенном союзе несовместимо с глубокой и всесторонней зоной свободной торговли, о чем мы ведем переговоры с Украиной, Молдовой, Грузией и Арменией. И это не из-за вопроса идеологических разногласий, это не вопрос столкновения экономических блоков или игры на выживание. Это только через юридическую невозможность: например, вы не можете одновременно уменьшать ваши таможенные тарифы в рамках глубокой и всесторонней зоны свободной торговли и повышать их в рамках Таможенного союза", - сказал комиссар.

Он подчеркнул, что для того, чтобы получать преимущества от глубокой и всесторонней зоны свободной торговли, страны-партнеры должны быть независимыми в определении своей торговой политики, что невозможно в рамках членства в Таможенном союзе.

Вместе с тем, комиссар отметил, что подписание соглашений о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли не противоречит соглашениям, которые имеют партнеры ЕС о свободной торговле в рамках СНГ. Более того, комиссар отметил, что по его убеждению, соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и странами - восточными партнерами будут способствовать в будущем созданию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

"Последняя вещь, которую мы хотели бы видеть - это протекционистская стена, которая разделила континент пополам", - отметил С.Фюле.

Напомним, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в конце ноября текущего года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС придется принять защитные меры.

9 сентября глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС закроет для украинцев путь в Таможенный союз.

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Shell получила право начать добычу газа в Украине

Компания Royal Dutch Shell с сегодняшнего дня может юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площадие в Украине.

Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, такую возможность компания получила в ходе подписания представителями Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» операционного соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади.

Документ был подписан сегодня в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова.

“Практически с сегодняшнего дня фактически и юридически начинается работа Royal Dutch Shell в Украине. Это непосредственно то соглашение, которое дает в полном объеме разрешение на непосредственное вложение инвестиций для работы на Юзовской площади”, - сказал Ставицкий.

Он отметил, что после подписания операционного соглашения планируется назначить и провести тендеры для проведения геодезических и сейсмических работ. «Это первый этап, который произойдет уже в этом году», - сказал Ставицкий.

Также, по его словам, первый свободный газ с Юзовской площади ожидается получить в конце следующего года.

«Первый свободный газ мы ожидаем в конце следующего года», - сказал Ставицкий.

Практическая добыча газа, отметил министр, может начаться уже с 2015 года.

Ставицкий также отметил, что на первом этапе для проведения разведывательных работ Royal Dutch Shell планирует выделить более 500 млн долл., а в общем инвестиции в промышленную разведку и строительство коммуникаций на Юзовской площади оцениваются компанией около 10 млрд долл.

Ожидается, что на первом этапе для разведки будет пробурено 15 скважин.

Ставицкий также отметил, что речь идет о возможности добычи на Юзовской площади сланцевого газа, газа из плотных песчаников, а также природного газа классической добычи.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров 12-13 сентября находится с официальным визитом в Королевстве Нидерланды, во время которого было запланировано подписание операционного соглашения с компанией Shell по разведке и добыче газа в Украине.

Как сообщал УНИАН, 24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.

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Азаров хочет привлечь Shell к разработке истощенных газовых месторождений

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому провести подготовку к экспериментальному использованию на одном из истощенных газовых месторождений в Украине технологии компании Royal Dutch Shell по добыче газа из истощенных газовых месторождений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

По его словам, такое поручение премьер-министр дал после ознакомления с презентацией данной технологии, которая проходила в штаб-квартире компании Royal Dutch Shell в Гааге.

«Премьер-министр Украины Николай Янович Азаров уже дал мне поручение по подготовке первого эксперимента на каком-то из месторождений совместно с компанией Royal Dutch Shell, чтобы мы провели анализ и потом доложили на правительстве, после чего будут приняты соответствующие решения», - сказал Ставицкий.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко отметил, что после презентации Азаров высказал заинтересованность в использовании технологии компании Shell и отметил, что она может быть применена в Украине. Премьер-министр отметил, что в Украине с советских времен осталось достаточно много газовых месторождений, которые на сегодняшний день считаются истощенными и добыча газа на них не ведется.

Напомним, в июле премьер-министр Украины Николай Азаров предложил руководству компании Shell приобщиться к добыче природного газа из традиционных и истощенных месторождений Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» подписали операционное соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади, в результате которого компания Shell сможет юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площади.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.

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Shell начнет добычу сланцевого газа на Юзовской площади с 2015 года

В 2015 году компания Royal Dutch Shell может начать добычу сланцевого газа на Юзовской площади в значительных объемах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил журналистам, комментируя подписание сегодня в Гааге операционного соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади.

«По сути, с сегодняшнего момента подписания начинается и большая работа по освоению наших сланцевых месторождений. Об этом мы сегодня говорили с президентом компании Shell и наметили, что примерно в 2015 году компания Shell уже будет добывать в Украине значительные объемы газа», - сказал Азаров. - «Нам непростая работа предстоит, но мы с компанией Shell уверены, что, во-первых, мы на правильном пути, что соглашение отвечает нашим национальным интересам и оно в конечном итоге решит проблему обеспечения Украины собственным газом».

Как сообщал УНИАН, сегодня представители Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» подписали операционное соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади, в результате которого компания Shell сможет юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площади.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, первый свободный газ с Юзовской площади ожидается получить в конце следующего года, а практическая добыча газа может начаться уже с 2015 года.

Также он отметил, что на первом этапе для проведения разведывательных работ Royal Dutch Shell планирует выделить более 500 млн долл., а в общем инвестиции в промышленную разведку и строительство коммуникаций на Юзовской площади оцениваются компанией около 10 млрд долл.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.

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Европарламент назвал неприемлемыми действия России против стран “Восточного партнерства”

Страсбург. Европейский парламент назвал неприемлемыми действия России в отношении стран “Восточного партнерства” и призвал Европейскую Комиссию к конкретным действиям в поддержку этих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренной в четверг, 12 сентября, на сессии в Страсбурге резолюции Европарламента.

“...(Европарламент – УНИАН) выражает сожаление по поводу того факта, что с приближением Вильнюсского саммита “Восточное партнерство” растут разного рода давления на страны “Восточного партнерства”, которые достигают финальной фазы переговоров о подписании или парафировании соглашений об ассоциации; считает это давление неприемлемым; более того, верит, что прогрессивная интеграция стран-партнеров с ЕС совместима с продолжением их хороших отношений с Россией”, - написано в резолюции.

При этом депутаты призвали Россию воздержаться от давления на страны “Восточного партнерства” и полностью уважать их суверенное право делать собственный политический выбор.

Европарламент «подчеркивает, что свободный выбор стран «Восточного партнерства», который не имеет никакого негативного влияния на торговлю с Россией, не должен приводить их к таким последствиям как торговые меры, визовая политика, мобильность работников, вмешательство в замороженные конфликты и тому подобное», написано в документе.

Депутаты также выразили убежденность в том, что дальнейшие политические и экономические реформы на основе европейских стандартов в странах “Восточного партнерства” также в интересах России, поскольку увеличивают зону стабильности и процветания в Европе.

В резолюции содержится призыв к Европейской Комиссии и Европейской службе внешних действий к поддержке стран “Восточного партнерства” и их защите от давления со стороны России.

Депутаты выразили поддержку подписанию и парафированию на Вильнюсском саммите тех соглашений об ассоциации со странами “Восточного партнерства”, которые будут готовы для этого. В то же время в резолюции содержится призыв к странам “Восточного партнерства” продолжить необходимую работу для подготовки к подписанию или парафированию соглашений.

Европарламент «подчеркивает потребность в ответственности ЕС сотрудничать и защищать страны “Восточного партнерства”, которые были поставлены под открытое, тревожное и растущее давление России для отвлечения их от ассоциации с Европейским Союзом и просит Комиссию и Совет ЕС предложить конкретные и эффективные меры для поддержки стран-партнеров”, написано в резолюции.

Депутаты также высказались за временное применение соглашений об ассоциации со странами “Восточного партнерства” сразу после их подписания, за размораживание кредитов или технической помощи странам “Восточного партнерства” после подписания или парафирования таких соглашений, продолжение мер по упрощению визового режима.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Европарламент обсудил давление России на страны “Восточного партнерства”.

В последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Кроме того, несколько дней назад российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом во время саммита «Восточного партнерства» в ноябре, осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики. 11 сентября Россия запретила ввоз молдавского вина на свою территорию.

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Структуры Фирташа закачают в подземные хранилища 6,5 млрд кубометров газа

Структуры Group DF намерены закачать в подземные хранилища газа порядка 6,5 млрд. кубометров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил владелец Group DF, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

«Да, наши структуры привлекаются (к закачке газа – УНИАН). Нашего газа закачано с лета около 1,3 млрд и еще закачиваем 5 млрд», - сказал Фирташ.

По его словам, закачка газа необходима с производственной точки зрения, но с коммерческой – не выгодна. «Как только начинаются морозы, то первыми газ получает восточные регионы. И для чего нужны хранилища? Чтобы поддержать давление для западного направления. А если этого нет, то что делать? Или закрывать Европу, или Украину закрывать, но страдают все», – сказал Фирташ.

«А вот теперь представьте: наступила зима, неделя хороших морозов и начались проблемы», - добавил он.

Фирташ подчеркнул, что прецеденты в Украине уже было – достаточно вспомнить 2009 год. «Мы поняли, что в бюджете нет таких денег, государство не может закачать. Конечно, мне невыгодно закачивать газ, потому что я его качаю для себя. Если принять во внимание цену газа, посмотрите, сколько денег мы сейчас с оборота забираем, берем кредиты, чтобы закачать. И газ я все равно забираю себе на заводы», – подчеркнул бизнесмен.

По словам бизнесмена, Украина к началу отопительного сезона может закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры группы DF, остальное - российский газ.

По его мнению, это решение было принято во многом благодаря участию первых лиц государства. «Тут большую роль сыграли Президент, Бойко (вице-премьер-министр Юрий Бойко - УНИАН). Они нашли решение, как это сделать (закачать, в том числе, российский газ - УНИАН). Они закачивают. Это не было легкое решение – 4 месяца жизни. Я принимал участие», - сказал Фирташ, и добавил, что формы оплаты газа – в том числе российского - могут быть разными, возможны даже отсрочки платежей, а также дополнительная прокачка газа. «Надо отдать должное НАКу («Нафтогаз Украины» - УНИАН). Они договорились, что «Газпром» даст больше прокачки. Это хорошо, потому что нам дадут заработать», - сказал глава Group DF.

Кроме того, по словам Фирташа, момент окончания закачки придется на конец октября. «Думали, что закончат к 15 октября, но, видимо, отсрочат к концу месяца. Потому что поздно. Пока переговоры шли, время ушло, а подземные хранилища это такой сосуд, в который нельзя закачать все и сразу – больше, чем можно, в сутки не нальешь. Поэтому, наверное, продлят на две недели», - подчеркнул бизнесмен.

При этом он заверил, что закачанного объема хватит для того, чтобы пережить зиму. «Я надеюсь, что к концу октября где-то 20-21 млрд будет. Этого с головой хватит, чтобы пережить любую зиму. Решение хорошее. Оно даст возможности для промышленности, для ТКЭ, плюс «Газпром» решит свои проблемы», - сказал Фирташ.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 сентября, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что Украина к 1 ноября 2013 года планирует накопить в подземных хранилищах газа 18 млрд кубометров природного газа. При этом он отметил, что на сегодняшний день Украина ведет переговоры с российской стороной о предоставлении беспроцентного кредита для закупки порядка 4,5 миллиарда кубометров газа дополнительно, поскольку для обеспечения потребителей Украины и транзита газа достаточно 12,5 миллиардов кубометров.

Ранее министр заявлял, что в ПХГ по состоянию на середину сентября закачано 12,2 млрд кубометров газа, включая 5,8 млрд кубометров собственной добычи.

УНИАН