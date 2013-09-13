Украина до сих пор не выполнила все критерии для ассоциации с ЕС - общественный мониторинг

Эксперты Общественного мониторинга выполнения условий для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС отмечают, что украинские власти до сих пор не выполнили все критерии для подписания соглашения.

Как отмечается на сайте Общественного мониторинга, эксперты отметили, что через несколько недель завершит работу миссия Кокса-Квасневского, и государства - члены ЕС начнут обсуждение позиции относительно подписания Соглашения с Украиной в рамках рабочей группы Совета ЕС.

По убеждению экспертов, для «уверенности в положительном решении относительно подписания Европейским Союзом Соглашения об ассоциации с Украиной» властям Украины необходимо найти взаимоприемлемый механизм освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Кроме того, власти должны максимально учесть все рекомендации ожидаемого в ближайшее время заключения Венецианской комиссии по законопроекту о прокуратуре, а также позиции профильных общественных организаций, парламентской оппозиции, Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ относительно реформирования избирательного законодательства.

Эксперты Общественного мониторинга также отмечают, что власти должны внести изменения в закон о всеукраинском референдуме в соответствии с предоставленным в июне заключением Венецианской комиссии.

В то же время в организации напоминают о необходимости назначить местные выборы в Киеве и разрешить конфликт вокруг лишения народных депутатов-мажоритарщиков полномочий «на антиконституционных основаниях».

Кроме того, эксперты считают, что нужно инициировать изменения в закон о судоустройстве и статусе судей в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека и рекомендациям Венецианской комиссии.

«В начале октября мы обнародуем финальный отчет мониторинга выполнения условий подписания Соглашения об ассоциации, в котором дадим свои окончательные оценки. Украинское общество должно получить незаангажированный отчет о фактических, реальных достижения государственной власти в исполнении задач европейской интеграции», - отмечает Общественный мониторинг.

В состав экспертного совета мониторинга входят: заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый, научный директор Института Евро-Атлантического Сотрудничества Александр Сушко, президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь Жданов, председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут, председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, независимый эксперт Дмитрий Котляр, руководитель проекта - директор Европейской программы Международного фонда “Возрождение” Дмитрий Шульга.

Как сообщал УНИАН, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в конце ноября этого года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.