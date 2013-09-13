Анонс на 16 сентября

* Круглый стол на тему: "Почему лекарства в Украине такие дорогие?". Вопросы: Эффективность действующей системы декларирования цен; Таможенная стоимость препарата - поля для злоупотреблений; Предельно допустимые наценки при реализации лекарств в розницу; Проблема монополизации розничного рынка. Приглашены представители: Министерства здравоохранения Украины; Госслужбы Украины по лекарственным средствам; Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины; Миндоходов и сборов Украины; Госинспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей; профильного комитета ВРУ; фармацевтических ассоциаций и объединений Украины; производителей и импортеров фармпродукции. В работе, в частности, примут участие члены Временной следственной комиссии по вопросам расследования деятельности Министерства здравоохранения, народные депутаты фракции «Батькивщина» Павел Петренко и Анатолий Дирив.

* Пресс-конференция на тему: "13-я годовщина убийства Гонгадзе. Современная ситуация с нападениями на журналистов", в ходе которой состоится презентация инфографики по фактам физической агрессии в отношении журналистов в 2013 году и будут обозначены основные тенденции в сфере свободы слова. Участники: представитель Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк, главный редактор "Телекритики" Наталья Лигачева и и представитель журналистских профсоюзов.

* Пресс-конференция на тему: «Гривне предрекают резкий обвал уже к концу осени: так ли это? Удастся ли НБУ удержать курс национальной валюты?». Участники: исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Дмитрий Боярчук, руководитель аналитического департамента «Concorde Capital» Александр Паращий, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

* Круглый стол на тему: «Об акцизной политике в Украине в свете возможной Ассоциации с ЕС». Организаторы: Комитет ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики совместно с Ассоциациями участников акцизного регулирования Украины. Вопросы: Обзор подакцизного рынка; Особенности акцизного налогообложения по отдельным отраслям; Связь акцизного налогообложения с финансированием здравоохранения и спорта; Философия акцизных налогов; Особенности налогообложения и государственного регулирования оборота табака и табачных изделий и др.

* Круглый стол на тему: "Рынок электроэнергии - в нескольких шагах до начала реформы". Организатор - Американская торговая палата в Украине. Мероприятие посвящено обсуждению перспектив реформирования украинского рынка электроэнергии в контексте законопроекта" Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины". Основной вопрос: законодательная реформа в электроэнергетике как предпосылка выполнения Украиной обязательств перед Энергетическим сообществом и дополнительное подтверждение евроинтеграционного курса накануне Вильнюсского саммита Восточного партнерства. Участники: Дирк Бушле , зам.директора Секретариата Европейского энергетического сообщества , Игорь Глущенко , народный депутат ВРУ VI созыва и др.

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