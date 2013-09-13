ТОП-10 (13 сентября)

Дефицит внешней торговли Украины снизился в 1,5 раза

Standard & Poor’s подтвердил рейтинги Ивано-Франковска и Львова

Арбузов поручил Минсоцполитики создать единую службу занятости

Суд признал банкротом единственную спичечную фабрику в Украине

Азаров: каждый день действия газовых контрактов с Россией отдаляет Киев от Москвы

Таможни Миндоходов будут выдавать временные справки об уплате утилизационного сбора

Керимов продал свою долю в "Уралкалии" за 3,7 млрд долл. - СМИ

Украинская металлургия сократила убытки на 13,4%

Долги по зарплате в Украине за полгода уменьшились на 13%

«Газпром» может повысить цену на газ для Беларуси

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Дефицит внешней торговли Украины снизился в 1,5 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,5 раза - до 5,812 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на своем сайте.

По информации Госстата, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 8,9% - до 35,927 млрд долл., импорт сократился на 13,2% - до 41,739 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле 2013 года составил 0,86 (в январе-июле 2012 года – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

По данным Госстата, в январе-июле 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 2,2 раза - до 2,507 млрд долл. против также дефицита в январе-июле 2012 года в 5,625 млрд долл.

По итогам января-июля 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 34,6% - до 5,189 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 81,3%, до 169,726 млн долл., импорт каменного угля - на 38,7%, до 1,117 млрд долл.

В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 10,1% - до 8,578 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 6%, до 1,605 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-июле 2013 года против января-июля 2012 года снизился на 2,6% - до 7,175 млрд долл., экспорт вырос на 0,1% - до 3,901 млрд долл.

Украина в январе-июле 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 37,1% - до 2,161 млрд долл., импорт - на 28%, до 3,514 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-июле 2013 года против января-июля 2012 года снизился на 19,2% - до 2,797 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 14,5% - до 3,825 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,7 раза - до 4,220 млрд долл. Экспорт товаров из Украины снизился на 8,7% - до 30,743 млрд долл., импорт сократился на 14,5% - до 34,963 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии 2013 года составил 0,88 (в первом полугодии 2012 года – 0,82).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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Standard & Poor’s подтвердил рейтинги Ивано-Франковска и Львова

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила рейтинг Львова на уровне «ССС+» с позитивным прогнозом, а также рейтинг по национальной шкале на уровне «uaBB». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном УНИАН.

«Сдерживающее влияние на уровень рейтингов Львова оказывает система государственных финансов, которую мы считаем «волатильной», а также низкий уровень благосостояния и низкий уровень гибкости доходов и расходов бюджета. Вместе с тем, положительным фактором является низкий уровень долга Львова», - отмечается в сообщении рейтингового агентства.

При этом в агентстве отмечают, что финансовая составляющая жизнедеятельности Львова является малопредсказуемой в силу общего состояния государственных финансов, а также высокой зависимости местных бюджетов от действий центральных властей.

«Город не имеет контроля над существенной частью доходов – порядка 90%, включая подоходный налог и межбюджетные перечисления. При этом возможности по управлению расходами также ограничены вследствие необходимости софинансирования зарплат, повышаемых по решению центральных властей, а также необходимости оплаты энергоресурсов», - подчеркнули в Standard & Poor’s.

Вместе с тем, аналитики агентства ожидают, что рост долга Львова не будет критическим и показатель объема долга составит менее 10% ожидаемых в 2013 году доходов. Кроме того, аналитики прогнозируют, что Львов вовремя расплатится по муниципальным облигациям, срок погашения которых наступает в мае 2014 года.

«При этом мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам и снизить его до «стабильного», если город и дальше будет подвержен рискам рефинансирования долга по облигациям», - подчеркнули в агентстве.

Также S&P подтвердил рейтинг Ивано-Франковска на уровне «В/uaА-» с негативным прогнозом.

«Сдерживающее влияние на уровень рейтингов Ивано-Франковска оказывает система государственных финансов, которую мы считаем «волатильной», а также низкий уровень благосостояния и низкий уровень гибкости доходов и расходов бюджета, негативные показатели ликвидности и умеренные риски», - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Аналитики Standard & Poor’s подчеркивают, что Ивано-Франковск имеет низкий уровень благосостояния даже по украинским меркам. При этом финансовая гибкость города значительно ограничена степенью контроля государственной власти над региональными бюджетами.

«Прогноз по рейтингам отражает общий прогноз по рейтингам Украины и может быть пересмотрен до «стабильного» в случае, если такой пересмотр будет осуществлен в отношении суверенных рейтингов страны», - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, ранее Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг по национальной шкале Днепропетровска на уровне «B/uaA-», прогноз – негативный, а также рейтинг Киева на уровне «В-» со стабильным прогнозом в связи с рефинансированием городом долговых обязательств и консолидацией показателей исполнения бюджета.

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Арбузов поручил Минсоцполитики создать единую службу занятости

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов поручил Министерству социальной политики объединить Государственную службу занятости и Государственную инспекцию по вопросам труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арбузов заявил в ходе селекторного совещания в Кабинете министров.

«И у меня есть поручение к вам, Наталия Юрьевна (Наталья Королевская, министр социальной политики Украины - УНИАН), я хочу, чтобы вы внесли предложение в правительство об объединении Госслужбы занятости и Госинспекции по вопросам труда», - сказал вице-премьер.

Также он подчеркнул, что это поможет улучшить качество работы структуры.

«На мой взгляд, это активизирует работу и создаст ее новое качество. Людей не интересует процесс, им нужен результат», - отметил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен сократить с 1 января 2014 года общую численность сотрудников Государственной службы занятости и ее территориальных отделений на 5% до 14551 человек, при этом количество сотрудников аппарата Госслужбы будет сокращено до 217 человек с 222.

Министерство социальной политики Украины инициирует подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных и оценке эффективности работы центров занятости в Украине. По словам министра соцполитики Натальи Королевской, задача центров занятости - стимулировать работодателей создавать новые рабочие места, создавать вакансии, сохранять существующие рабочие места и направлять имеющийся финансовый ресурс на помощь работодателям, а не тратить его на пособия. Объем отчислений на пособия по безработицы, по информации Королевской, составляет в годовом выражении порядка 6 млрд грн.

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Суд признал банкротом единственную спичечную фабрику в Украине

Хозяйственный суд Ривненской области 28 августа признал банкротом единственного государственного производителя спичек в Украине – госпредприятие "Ривненская спичечная фабрика".

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно сообщению, суд принял решение приостановить какую-либо хозяйственную деятельность предприятия и начать ликвидационную процедуру.

Как сказано в судебном решении, оценочная стоимость имущества должника составляет 4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, определением Хозяйственного суда Ривненской области от 21 декабря 2010 года было возбуждено дело о банкротстве государственного предприятия «Ривненская спичечная фабрика» (г. Березное, Ривненская обл.).

Справка УНИАН. ГП «Ривненская спичечная фабрика» и ООО «Украинская спичечная фабрика» (частное предприятие, созданное в 2004 году) находятся на одной территории и работают по договору о совместном производстве спичек. Фабрика экспортирует свою продукцию в страны Балтии, Польшу и Румынию.

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Азаров: каждый день действия газовых контрактов с Россией отдаляет Киев от Москвы

Гаага. Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что каждый день действия украинско-российских газовых соглашений, подписанных в 2009 году, отдаляет Украину от России.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко, цитируя слова премьер-министра, сказанные на подписании операционного соглашения с компанией Shell о разведке и добыче газа на Юзовской площади в Украине.

“Каждый день действия неравноправных соглашений по газу с Россией отдаляет Украину от России, поскольку с точки зрения стратегического партнерства временно получаемая односторонняя выгода не позволяет строить долгосрочные отношения”, - процитировал Лукьяненко премьер-министра. При этом Азаров подчеркнул, что контракт на закупку газа является «постоянным раздражителем» в отношениях Украины и России.

По мнению Азарова, в таких условиях Украине не остается другого выхода, кроме как искать партнеров для диверсификации источников энергоносителей, а также внедрять энергоэффективные технологии внутри страны, сообщил его пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.

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Таможни Миндоходов будут выдавать временные справки об уплате утилизационного сбора

Министерство доходов и сборов порекомендовало таможням Украины выдавать временные справки об уплате или освобождении от уплаты сбора за утилизацию транспортных средств, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, временные справки необходимы из-за продолжительного срока изготовления бланков строгой отчетности, что может вызывать задержки в регистрационном процессе.

«Министерство рекомендует таможням выдавать временные справки по форме, обнародованной на официальном сайте с использованием в качестве номера справки - номера таможенной декларации, а также информировать указанные лица о том, что справки будут заменены в месячный срок после обнародования министерством информации о начале обмена», - говорится в сообщении.

Миндоходов напоминает, что форма справки устанавливается Кабинетом министров и является документом строгой отчетности.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов обнародовало образец справки об уплате сбора за утилизацию транспортных средств. Согласно предложенному образцу, в справке будет указываться информация о налогоплательщике, марка транспортного средства, номер двигателя, шасси, кузова и рамы, номер таможенной декларации, а также сумма уплаченного сбора.

Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств” вступил в силу с 1 сентября.

Вместе с тем, Президент Украины Виктор Янукович, подписавший данный закон 2 августа, потребовал внести изменения в законодательство с целью снять противоречия с нормами ВТО. В связи с этим в середине августа Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило изъять ряд противоречивых норм, в частности, о необходимости сертификации утилизационных площадок и использовании корректирующих коэффициентов при вычислении суммы необходимого к уплате экологического налога.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора и готовит свои законопроекты, которые предполагают либо полную отмену сбора, либо его существенное снижение – до уровня, который отражает средние показатели аналогичного сбора в Европе.

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Керимов продал свою долю в "Уралкалии" за 3,7 млрд долл. - СМИ

Предприниматель Владимир Коган выкупает долю Сулеймана Керимова в крупнейшем мировом производителе калийных удобрений "Уралкалий" за 3,7 миллиарда долларов, сказал агентству Прайм источник, близкий к сделке.

"(Коган) уже заплатил первый транш", - сказал источник.

Керимов через благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation владеет 21,75% акций "Уралкалия". Еще 7% акций компании принадлежат Филарету Гальчеву, 4,8% - Анатолию Скурову. Кроме того, 12,5% акций находятся в собственности Wadge Holdings Ltd, которую контролируют те же лица - фонд Керимова, Скуров и Гальчев.

"Без комментариев", - сказал агентству Прайм представитель Керимова Антон Аверин. В "Уралкалии" информацию также оставили без комментариев.

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Украинская металлургия сократила убытки на 13,4%

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-июля 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% или на 1,1 млрд грн - до 7,1 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 7 месяцев уменьшился на 10,7% (на 9,9 млрд грн) и составил 83,3 млрд грн. Убытки от операционной деятельности (производство, админзатраты, сбыт и пр.) за август-июль т.г. составили 7,9 млрд грн, что практически соответствует показателю аналогичного периода 2012 года.

За 7 месяцев т.г. отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,7% против «минус» 7,9% за 7 месяцев 2012 года.

«По-прежнему основной причиной высокого уровня убытков от реализации является низкий уровень спроса и цен на металлопродукцию», - отмечает «Металлургпром».

Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.

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Долги по зарплате в Украине за полгода уменьшились на 13%

В Украине за полгода общая сумма задолженности по заработной плате уменьшилась на 142,9 млн грн, или на 13%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, об этом сказала министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время селекторного совещания относительно ситуации с погашением долгов по зарплате.

«В результате принятых мер за последних полгода мы имеем позитивную динамику уменьшения долгов по зарплате. За этот период общая сумма долга уменьшилась на 142,9 млн грн, или на 13%. Также по состоянию на 9 сентября количество предприятий, которые имели задолженность, по сравнению с началом года уменьшилось на 518», – сообщила она.

Как заметила Королевская, также удалось погасить задолженность, возникшую в предыдущие годы. «Отдельно хочу обратить внимание на то, что с начала года погашена задолженность по зарплате, которая была допущена в прошлые годы, в сумме 227,9 млн грн. Вместе с тем, на протяжении года возникала и новая задолженность», – сказала она.

Среди позитивных тенденций министр также отметила сокращение задолженности по заработной плате на коммунальных предприятиях. «По состоянию на 9 сентября задолженность по зарплате на коммунальных предприятиях составляла 27,3 млн грн. С начала года она уменьшилась на 15,8 млн грн, или на 36,7%», – сказала Королевская.

Министр также отметила, что благодаря координации, которую осуществляет первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов между Минфином и Минсоцполитики, нет задолженности по зарплате в бюджетной сфере.

В связи с этим Королевская призвала руководство областей принять меры для полного погашения долгов по зарплате перед работниками предприятий коммунальной собственности до конца этого года. «Если это не будет выполнено, то вопрос ответственности будет рассматриваться на заседании правительства», – сказала она.

По словам Королевской, Минсоцполитики также откорректировало работу Гоструда. «Теперь работа Инспекции ориентирована на выявление причин возникновения долгов и применение мер к виновным лицам. Изменение подходов уже дает соответствующие результаты», - отметила она.

Так, по результатам проверок предприятий-должников в текущем году составлено и передано в суд 1,9 тыс. протоколов об административных правонарушениях, из них по 1,6 тыс. протоколов судами уже вынесены решения, и наложены штрафные санкции по 1,3 тыс. протоколов на общую сумму 700 тыс. грн.

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«Газпром» может повысить цену на газ для Беларуси

Цена российского газа для Беларуси в 2014 году может вырасти до 175 долл. за 1 тыс. куб м.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, отвечая на вопрос, будут ли повышены цены на газ для белорусских потребителей на фоне роста мировых цен на энергоносители.

«Вы знаете, что мы получаем газ по очень конкурентным ценам. За прошлый год средняя цена сложилась на уровне 165,6 долл., сегодня чуть ниже. С учетом роста цен на нефть (а ценовая формула по поставкам газа в Беларусь привязана к мировым ценам, котировкам) безусловно некий подъем будет, но очень незначительный», - отметил Семашко.

По его словам, цена за 1 тыс. куб м газа для Беларуси в 2014 году может составить 175 долл.

Справка УНИАН. В конце ноября 2011 года «Газпром» купил 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд долларов, доведя свою долю в предприятии до 100%. При этом компания «Белтрансгаз» была переименована в «Газпром трансгаз Беларусь».

Взамен Беларусь получила скидку на газ и подписала контракт на поставки газа в 2012-2014 годах. Среднегодовая цена газа в 2012 году составляла для Беларуси 165,6 долл. за тысячу кубометров.

УНИАН