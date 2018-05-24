Баланс недели: новый жесткий бюджет, ухудшение ВВП, торговый дефицит и энергетическая независимость

Головною подією минулого тижня стало ухвалення урядом проекту державного бюджету на 2014 рік. Серед озвучених Кабміном параметрів - дефіцит 2,7%, зростання ВВП за підсумками року 3% та інфляція 8%. На жаль, якісь додаткові деталі майбутнього держбюджету невідомі, зокрема, суми запланованих доходів та видатків. Хоча, за інформацією опозиційних депутатів, які були присутні на даному засіданні уряду, такий показник як надходження від приватизації має в наступному році сягнути рекордних 17 млрд грн. Не зовсім зрозуміло, що планує продати уряд, аби вийти на таку захмарну цифру. Для прикладу, надходження від приватизації за результатами січня-серпня 2013 року склали 320 млн грн., чи 3% від встановленого плану - 10 млрд 900 млн грн. У будь-якому разі не варто забувати, що наступний рік - передвиборчий, і, можливо, уряд захотів побавити виборців якимись «цукерками». Але заява представника Міністерства фінансів про те, що бюджет 2014 року буде економнішим у частині витрат, а наповнення прибуткової частини забезпечуватиметься посиленням фіскальної політики, мають насторожити і бізнесменів, і політиків. Перших - з приводу посилення податкового пресингу, других - відносно можливого альтернативного розвитку подій з президентськими виборами.

ВВП: падіння триває

Минулого тижня Держстат погіршив раніше оприлюднений показник падіння ВВП України в другому кварталі 2013 року з 1,1% до 1,3%. За словами головного економіста Dragon Capital Олени Білан, всі основні галузі економіки за вказаний період, включаючи промисловість, будівництво і транспортні перевезення, продовжили демонструвати зниження. Між тим, зростання у сільському господарстві , як і слід було очікувати, прискорилося до 21% з 5,7% (р/р) у першому кварталі завдяки ранній збиральній кампанії і підвищенню врожайності. "Таким чином, сільське господарство зробило істотний внесок у зростання реального ВВП, однак це не змогло компенсувати невтішну ситуацію в інших галузях", - зазначила експерт.

При цьому, за її словами, зі сторони попиту темпи зниження реального експорту прискорилися, ставши основним чинником погіршення динаміки реального ВВП. У той же час, відбувалося збільшення обсягів внутрішнього споживання, що виглядає несподівано на тлі падіння обсягів роздрібного товарообігу. Згідно з прогнозом експерта, у другій половині року можна очікувати позитивні темпи зростання реального ВВП за рахунок низької бази порівняння і високого врожаю сільгоспкультур, що має компенсувати зниження в першій половині року і наблизити річний показник зростання ВВП до нуля.

Торгівля: імпорт домінує

Минулий тиждень приніс обнадійливі на перший погляд новини щодо скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі. Згідно з даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-липні порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився в 1,5 рази - до 5,8 млрд дол. Експорт товарів із України за цей період знизився на 8,9% - до 35,9 млрд дол., імпорт скоротився на 13% - до 41,7 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим партнером України - Росією знизився в 2,2 рази - до 2,5 млрд дол. проти також дефіциту в січні-липні 2012 року в 5,6 млрд дол. За підсумками січня-липня імпорт природного газу знизився на 34,6% - до 5 млрд дол.

За словами керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександра Вальчишена, дефіцит зовнішньої торгівлі знизився в основному завдяки скороченню обсягів та вартості імпорту природного газу. "Однак, якщо дивитися на зовнішню торгівлю без урахування обсягів торгівлі мінеральною продукцією, то побачимо, що вже другий місяць підряд (у червні і липні) зберігається досить великий дефіцит - на рівні 0,5 млрд дол.", - зазначив експерт. За його даними, починаючи з кризового періоду 2008 року у зовнішній торгівлі товарами три рази місячний обсяг дефіциту торгівлі без урахування мінералів становив 0,5 млрд дол.. (за останні два місяці, червень і липень 2013 р., і грудень 2012 року). "Таким чином, у наявності прояв негативної тенденції, коли економіка демонструє все більший попит на імпортну продукцію", - підкреслив експерт.

Сланцевий газ все ближче

Минулий тиждень також ознаменувався низкою знакових новин з енергетичної сфери, а якщо точніше - з фронтів боротьби за енергетичну незалежність нашої країни. Так, Україна та компанія Royal Dutch Shell підписали операційну угоду про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзовській площі. Так чином, Shell отримала можливість юридично і фактично розпочати роботи з розвідки і згодом видобування вуглеводнів на зазначеній території. За оцінкою міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, перший газ з Юзовської площі очікується одержати наприкінці наступного року. Практично видобування палива, за інформацією міністра, може розпочатися з 2015 року. Прогнозні ресурси Юзовської площі оцінюються в 4 трлн куб. м газу.

Крім того, «Нафтогаз» і німецький трейдер RWE Supply & Trading підписали угоду про постачання газу до України і зберігання його в підземних сховищах. «Я не вдаватимуся до комерційної складової, тому що це комерційна таємниця. Хочу лише сказати, що формула ціни (на газ – ред.) нижча, навіть з урахуванням 100 доларів знижки (на ціну російського газу – ред.), яка дається за Чорноморський флот», - сказав міністр енергетики.

Слід нагадати, у лютому 2013 року Україна уклала з RWE Supply & Trading контракт на постачання природного газу щорічним об'ємом до 5 млрд кубометрів.

Титанове "непорозуміння"

На минулому тижні стало відомо про можливе припинення одного з амбітних проектів у титановій галузі. Представники Фонду державного майна заявили, що укладений між ФДМУ та наближеною до бізнесмена Дмитра Фірташа кіпрською компанією «Толексис Трейдинг Лімітед» договір щодо створення товариства з обмеженою відповідальністю на базі Запорізького титаномагнієвого комбінату втратив силу. Як зазначили у Фонді, «Толексис Трейдинг Лімітед» не виконуються зобов'язання, передбачені договором із заснування ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат». Серед зобов'язань, між іншим, було передбачено внесення інвестицій у розмірі 110 млн доларів. У той же час, сам Фірташ назвав ситуацію непорозумінням. «Щодо титаномагнієвого – це просто анекдот. Спочатку думали, яку структуру треба створити, потім треба було провести збори. Кабмін мав делегувати людей на збори. Але не делегував, і вказав на Фонд держмайна», - сказав Фірташ. За його словами, Фонд держмайна також не делегував учасників зборів, заявивши, що таке рішення має ухвалювати уряд. «І це відбувається третій місяць. Я чекаю, чим воно закінчиться. А ми, між іншим, тягнемо підприємство, боремося за нього. Але не хочете – не треба, це ваша справа», – підкреслив бізнесмен.

Чим все це закінчиться, поки не відомо. Серед можливих варіантів розвитку подій - як перезаключення договору з теперішнім інвестором, так і проведення конкурсу на пошук нового власника. Як то кажуть, час покаже.

Віталій Неборак (УНІАН)