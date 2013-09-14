Доклад ООН подтвердит применение химоружия в Сирии - Пан Ги Мун

Доклад инспекторов ООН, публикация которого ожидается в начале следующей недели, "всецело" подтвердит факт использования в августе в Сирии химического оружия.

Об этом заявил генсек организации Пан Ги Мун, передает русская служба Би-Би-Си.

При этом он не сообщил, кого представители ООН считают ответственным за применение химоружия 21 августа в пригороде Дамаска Гуте - поиск виновных не входил в задачи миссии инспекторов ООН в Сирии.

В то же время Пан Ги Мун заявил, что сирийский президент Башар Асад совершал "преступления против человечности".

"Поэтому я уверен, что, когда все закончится, виновным придется ответить (за совершенное)", - сказал генеральный секретарь.

Как сообщалось, США и их союзники обвиняют правительство Сирии в убийстве сотен человек в результате использования химического оружия в пригороде Дамаска. Сирийские власти отрицают эти обвинения, возлагая ответственность на повстанцев.

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