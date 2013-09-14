Россия и США договорились о надзоре над сирийским химоружием

Россия и США достигли соглашения по поводу передачи химического оружия Сирии под международный контроль.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри сегодня - в третий день переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает русская служба Би-Би-Си.

По словам Керри, Москва и Вашингтон договорились о том, какого типа химическое оружие должно быть вывезено из Сирии и уничтожено.

Дамаск должен в течение недели представить полный список химического оружия, которым располагает на данный момент.

Предполагается, что соглашение вступит в силу после принятия резолюции ООН, в которой будет указаны санкции на тот случай, если Сирия не выполнит своих обязательств.

Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что в начале следующей недели инспекторы ООН представят Совбезу доклад, который всецело подтвердит факт использования химоружия в пригороде Дамаска в августе этого года.