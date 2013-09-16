В России горела атомная подводная лодка

Москва. В России пожарные ликвидировали возгорание на атомной подводной лодке «Томск», сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

«К 09.30 мск возгорание было ликвидировано, 10 пожарных расчетов продолжают проливку межкорпусного пространства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на АПЛ «Томск» Тихоокеанского флота, находящейся в ремонте на Дальневосточном заводе «Звезда», в ходе проведения сварочных работ произошло возгорание резиновой изоляции и старой краски внутри цистерны главного балласта, приведшее к задымлению части межкорпусного пространства. Пострадавших нет.

Оба реактора главной двигательной установки заглушены и находятся в безопасном состоянии. Боезапас на лодке отсутствует.

В связи с ЧП на заводе «Звезда» была создана комиссия по выяснению причин пожара во главе с вице-президентом ОАО «ОСК» Сергеем Форафоновым. По предварительным данным, возгорание произошло в результате нарушения техники безопасности при проведении огневых работ.