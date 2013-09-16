Очередное заседание Экономического совета СНГ состоится 20 сентября в Москве

Москва. Очередное, 59-е заседание Экономического совета Содружества независимых государств состоится 20 сентября в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, повестка дня заседания включает обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. В частности, предметом обсуждения станут проекты ряда документов: Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, Единой методологии таможенной статистики внешней торговли государств Содружества в новой редакции, Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах страны происхождения товаров в Содружестве, Протокола о внесении изменений в Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в СНГ, Протокола о внесении изменений в Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики.

Участники заседания заслушают информацию о ходе реализации решения Совета глав правительств СНГ об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств Содружества, о ходе выполнения Рамочной программы сотрудничества государств СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года «Сотрудничество «Атом СНГ», об уточнении Прогноза производства и потребления энергоресурсов государств СНГ на период до 2020 года, о сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями стран Содружества.

В ходе заседания будет также рассмотрен вопрос об использовании мировых научных электронных информационных ресурсов для повышения эффективности научной деятельности ученых СНГ. Членам Экономического совета СНГ будет представлен обзор торговой политики Республика Молдова.

Помимо этого участники заседания обсудят ряд организационных и бюджетно-финансовых вопросов.

Предполагается, что Украину на заседании будет представлять министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Справка УНИАН. Экономический совет СНГ - основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества.

Экономический совет СНГ состоит из заместителей глав правительств государств – участников СНГ. В его заседаниях участвует председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ с правом совещательного голоса.