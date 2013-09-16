Анонс на 17 сентября

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Предпринимателям Львовской и Ивано-Франковской областей до сих пор не заплатили за строительство львовского аэропорта к Евро-2012. В чьих карманах осели деньги?». Речь пойдет о невыплате задолженности субподрядчикам двух областей по подготовке объектов к Евро-2012. Генподрядчик работ - предприятие из Донецка до сих пор не оплатило работу предпринимателям, занимавшимся поставкой материалов и предоставлявшим автоуслуги по перевозке грузов при реконструкции Львовского аэропорта. Сумма долга составляет почти 5 млн. грн. В результате таких действий страдают восемь предприятий Львовской и Ивано-Франковской областей, а доведенные до отчаяния работники предприятий готовы начать акции протеста. В пресс-конференции примут участие руководители и работники предприятий Львовской и Ивано-Франковской областей (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* По случаю празднования в Украине Дня спасателя, который ежегодно отмечается 17 сентября, в Шевченковском районе города Киева запланировано проведение игры-испытания "Юный спасатель".

* Пресс-конференция на тему: «Возможно ли побить рекорд мира в беге на милю (1609 метров) на Крещатике?», посвященная предстоящим соревнованиям «Хрещата миля-2013», которые состоятся 22 сентября в Киеве на Крещатике. В соревнованиях примут участие профессиональные бегуны из Украины. Также запланированы забеги для детей, любителей бега, студентов. Отдельно будет проходить забег официантов с подносами. Участники: организатор соревнований, экс-рекордсмен Украины в марафонском беге, президент марафонского клуба «Тарас Бульба» Александр Кузин, представит­ель титульного спонсора соревнований - компании New Balance Ольга Ковальчук, 17-кратный чемпион Украины Александр Борисюк.

* Пресс-конференция на тему: "Формирование прозрачного механизма ценообразования на масличные культуры. Диалог: производители - переработчики - трейдеры". Организатор - Аграрный Союз Украины. Участники: Геннадий Новиков, председатель Аграрного союза Украины; Степан Капшук, ген.директор ассоциации "Оліяпром"; представитель областной организации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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