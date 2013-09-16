Эксперты ООН заявляют о наличии доказательств применения химоружия в Сирии

Эксперты ООН заявили, что у них есть доказательства использования химического оружия в Сирии 21 августа.

В докладе, который будет обнародован в ближайшие часы, не указывается, какая из сторон сирийского конфликта применила это оружие, передает Русская служба Би-Би-Си.

Инспекторы ООН расследовали 14 случаев, когда предположительно было применено химическое оружие.

У экспертов есть список лиц, подозреваемых в военных преступлениях, и этот список может быть передан в Международный уголовный суд.

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о применении сирийскими правительственными войсками химоружия в окрестностях Дамаска. Власти страны эти обвинения отвергли, однако на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.