ТОП-10 (16 сентября)

Рыбак возвратил правительству проект госбюджета на 2014 год

Оборот розничной торговли в Украине вырос на 10,2%

Банкам откроют доступ к информации о предприятиях-банкротах

Строительные предприятия Украины сократили объемы работ на 15%

В Украине по качественным проектам строится не более 10% жилья - эксперт

«Рейдерство» станет юридическим и наказуемым понятием

Численность населения Украины продолжает сокращаться

Дефицит торговли товарами Украины с ЕС за полгода снизился почти на 10%

Арбузов поручил возобновить работу региональных комиссий по борьбе с рейдерством

Азарова интересуют трехсторонние консультации Украины, ЕС и РФ о свободной торговле

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Рыбак возвратил правительству проект госбюджета на 2014 год

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект государственного бюджета на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

“Сегодня они обратились с письмом, потому что возникло много вопросов дополнительных. С одной стороны, у нас есть целый ряд законов, которые мы должны принять, чтобы сформировать доходную часть бюджета, и есть очень много тоже писем - депутаты целый ряд законопроектов внесли, чтобы рассмотрели где-то на 10 миллиардов гривень, чтобы выполнить свои обещания перед избирателями”, - сказал Рыбак.

Он отметил, что Кабмин “на этой неделе еще поработает”, а в пятницу, во время Часа вопросов к правительству, доложит относительно выполнения бюджета 2013 года и относительно принципов формирования бюджета на 2014 год.

Также во время Часа вопросов к правительству планируется заслушать информацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о ликвидации последствий подтоплений.

Как сообщал УНИАН, согласно законодательству, правительство подает в ВР законопроект о госбюджете на следующий год до 15 сентября текущего года.

Кабмин в субботу, 14 сентября, зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год.

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Оборот розничной торговли в Украине вырос на 10,2%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2013 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 559,5 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 14,2%, до 11,234 млрд грн, в Севастополе – на 12,5%, до 6,790 млрд грн, в Киевской и Запорожской областях – на 12,3%, до 22,452 млрд грн и 23,881 млрд грн соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-августе вырос на 11,6%, до 72,619 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2013 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 476,583 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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Банкам откроют доступ к информации о предприятиях-банкротах

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность предоставления банкам доступа к Единому реестру предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС).

Согласно, сообщению Минюст считает возможным предоставление банкам информации из реестра банкротств путем формирования выписок по электронным запросам, с обязательным указанием банком основания для получения такой информации.

«Важность получения кредиторами сведений из реестра банкротств обусловлена преимущественной ориентацией банковского бизнеса на предпринимательский корпоративный сектор и случаями злоупотреблений процедурой банкротства недобросовестными должниками. Ведь за последние годы сформировалась тенденция к использованию процедуры банкротства не с целью восстановления платежеспособности должника, а во избежание расчетов с кредиторами и для других злоупотреблений», - отмечается в сообщении союза.

По мнению экспертов УКБС, возможность оперативной проверки банком-кредитором достоверности представленных заемщиком документов и информации поможет банкам сократить риски в процессе кредитования и работы с проблемными долгами, окажет влияние на стоимость кредитных ресурсов, защищенность вкладчиков и надежность работы банковской системы.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года сумма новых кредитов, предоставленных банками предприятиям и населению, по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 5,9% - до 133,7 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 16,7%.

Наибольший объем новых кредитов в июле получили компании торговли - 51%, или 60,1 млрд грн, и промышленности - 25%, или 29,8 млрд грн. Кредиты предприятиям строительной отрасли составили 3% от объема новых кредитов, или 3,1 млрд грн, а кредиты предприятиям сельского хозяйства - 4%, или 5 млрд грн. При этом по сравнению с предыдущим месяцем финансирование компаний торговли и строительной отрасли выросло на 6,2 млрд грн и 0,3 млрд грн соответственно.

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Строительные предприятия Украины сократили объемы работ на 15%

Строительные предприятия Украины в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 15,1% - до 33,889 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 9,6% - до 15,997 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 6,6% - до 6,058 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 17,1% - до 9,939 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 19,7% - до 17,892 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-августе т.г. составили 82% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 10,5%, а по текущему ремонту - 7,5%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили объемы работ на 21,9% - до 7,263 млрд грн, выполнив 21,4% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 17,7% - до 28,168 млрд грн.

В І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, объемы строительных работ снизились на 19,2% - до 22,963 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.

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В Украине по качественным проектам строится не более 10% жилья - эксперт

Из-за желания застройщиков снизить себестоимость строительства не более 10% жилых комплексов и домов в Украине возводят по качественным проектам – с применением архитектурных и градостроительных приемов, которые соответствуют тенденциям в современной мировой практике.

Такое мнение агентству УНИАН высказал главный архитектор проектной группы «Архиматика» Дмитрий Васильев.

«Рынок заполняется недвижимостью по проектам низкого качества – унылая архитектура, однообразные планировки квартир, отсутствующая инфраструктура, убогая среда - все это составляющие жилья эконом-класса, которые можно встретить в большинстве предлагаемых проектов. Все это вызвано желанием застройщика снизить себестоимость строительства, чтобы выйти на рынок с наименьшей стоимостью продажи квадратных метров. В большинстве случаев это достигается за счет ухудшения самого проекта», – цитирует пресс-служба «Архиматики» Васильева.

В то же время, по мнению эксперта, с ростом конкуренции рынок придет к пониманию, что необходимо качественно выделять свой объект. Только улучшение качества проекта позволит привлечь покупателей и, следовательно, продавать недвижимость с максимальной прибылью. Именно поэтому через 3-5 лет основным трендом в архитектуре и проектировании станут инновационные подходы.

«Спрос на дешевые квадратные метры сейчас достаточно большой, но с насыщением рынка покупателя станет интересовать не столько цена, сколько качество самого продукта. И это, прежде всего, небольшие и очень рациональные планировки квартир, среда созданная в проекте - пешеходное пространство, качественное озеленение и благоустройство, реализованные объекты обслуживания. При наличии всего этого покупатель согласен заплатить за квадратные метры на 10-20% больше средней рыночной цены », – добавил архитектор.

Эксперт уверяет, что инновационные строительные решения при профессиональном подходе к проектированию всего на 5-10% увеличивают бюджет строительства, но в несколько раз повышают инвестиционную привлекательность объекта.

Справка УНИАН. Проектная группа «Архиматика» создана в 2005 году. Компания предоставляет комплекс услуг архитектурного и строительного проектирования.

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«Рейдерство» станет юридическим и наказуемым понятием

Правительство Украины намерено на законодательном уровне ввести определение «рейдерство», а также установить уголовную ответственность за рейдерские действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий.

«На сегодняшний день предлагается законодательно определить понятие «рейдерство» и установить уголовную ответственность за содействие этому преступлению», - сказал Арбузов.

Также планируется внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которым установить уголовную ответственность за действия, которые могут привести к незаконному захвату предприятий.

При этом первый вице-премьер заявил о необходимости разработать государственную антирейдерскую программу. Арбузов обратился к предпринимателям и компаниям с просьбой сообщать правительству обо всех фактах попыток осуществления рейдерских действий и пообещал, что правительство будет реагировать на каждое из таких обращений.

По информации пресс-службы первого вице-премьера, на сегодняшнем заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий планируется рассмотреть вопросы, касающиеся конфликтов вокруг компании Swissport International, ООО «Порше Иммобилиен Украина», «МакДональдс Юкрейн Лтд.» в отношениях с ЗАО «ПТФ «Радосинь». Кроме того, относительно конфликтов вокруг ООО «Санаторий «Пролисок» (Моршин, Львовськая обл.), базы отдыха «Ивушка», а также захвата морских склонов и прибрежной полосы в городе Одесса.

Кроме того, комиссия планирует рассмотреть обращение Европейской Бизнес Ассоциации по вопросам защиты прав инвесторов.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров принял решение о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий и усилил ее состав.

Согласно принятому решению, в состав комиссии входят профильные министры, а не их заместители. Также несколько расширены задачи и функции комиссии, в частности, по защите прав инвесторов.

Также по поручению первого вице-премьера в ближайшее время будет разработана программа борьбы с рейдерством, и к ее реализации будут привлечены объединения предпринимателей.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий была создана в феврале 2007 г.

После административной реформы 2010 года работа комиссии была прекращена и возобновлена в октябре 2011 года.

Комиссию возглавляет первый вице-премьер-министр Украины.

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Численность населения Украины продолжает сокращаться

Численность населения в Украине по состоянию на 1 августа составляла 45 млн 464 тыс. 917 человек. По сравнению с данными на 1 июля, количество жителей Украины сократилось на 4 тыс. 895 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Естественное сокращение населения в январе-июле этого года составило 105 тыс. 842 человека. Коэффициент естественного прироста составляет минус 3,3 на тысячу жителей Украины.

По информации Госстата, лишь в Волынской, Закарпатской, Ривненской областях и в городе Киеве наблюдается прирост населения за этот период. В остальных областях - сокращение количества жителей.

По состоянию на 1 августа численность городского населения составляла 31 млн 315 тыс. 503 человека, в селах проживало 14 млн 149 тыс. 414 человек.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины в июне по сравнению с маем текущего года сократилась на 10,5 тыс. человек (0,02%), и на 1 июля составляла 45 млн 469 тыс. 812 человек.

Сокращение населения в июне состоялось преимущественно в городах, количество жителей которых на 1 июля составляло 31 млн 331 тыс. 540 человек против 31 млн. 341 тыс. 839 человек на 1 июня. Показатель сельского населения на 1 июля практически не изменился по сравнению с июньским, и составил 14,138 млн человек.

По сравнению с июлем 2012 года сокращение населения составляло 92,177 тыс. человек.

Коэффициент рождаемости составил 10,4 на тысячу жителей, смертности - 14,9 на тысячу жителей.

Численность населения Украины на 1 июня текущего года составляла 45 млн 480 тыс. 315 человек, что на 14 тыс. 937 человек (0,03%) меньше показателя на 1 мая 2013 года (45 млн 495 тыс. 252) и на 85 тыс. 594 человека (0,19%) меньше показателя на 1 июня 2012 года (45 млн 565 тыс. 909).

По мнению аналитиков международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», численность населения Украины к 2016 году может сократиться до 44 млн человек.

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Дефицит торговли товарами Украины с ЕС за полгода снизился почти на 10%

Дефицит торговли товарами Украины со странами Европейского союза в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 9,6% - до 3,906 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на своем сайте.

По информации Госстата, за январь-июнь 2013 года экспорт товаров в страны ЕС увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% - до 8,343 млрд долл., импорт сократился на 1,7% - до 12,249 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июне 2013 года составил 0,68 (в январе-июне 2012 года – 0,65).

По данным Госстата, в общем объеме экспорта в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доля стран ЕС увеличилась на 2,9% - до 27,1%, импорта - на 4,5%, до 35%. Главными партнерами в торговле со странами ЕС остаются Италия - доля экспорта 15,3%, импорта - 7,9% от общего объема экспорта и импорта стран ЕС, Польша - 14,4% и 14,9%, Германия - 9,4% и 26,3% соответственно.

Наибольшую долю объема экспорта в страны ЕС составил черный металл и изделия из него - 26%, зерновые культуры - 12,7%, руда, шлак и зола - 10,4%, электрические машины - 8,8%, минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки - 5,4%, семена и плоды масличных растений - 4,8%, жиры и масла животного происхождения - 3,8%.

Значительные поступления из стран ЕС составили механические машины - 12,6%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного - 11,3%, топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки - 8,1%, фармацевтическая продукция - 7,9%, электрические машины - 7,4%, пластмассы, полимерные материалы - 6,8%, бумага и картон - 4,4% и разнообразная химическая продукция 3,9% от общего объема импорта из стран ЕС.

Так же сообщается, что профицит торговли услугами со странами ЕС в январе-июне сократился на 15,7% - до 77,7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,7 раза - до 4,220 млрд долл.

По информации Госстата, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 8,7% - до 30,743 млрд долл., импорт сократился на 14,5% - до 34,963 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии 2013 года составил 0,88 (в первом полугодии 2012 года – 0,82).

Профицит внешней торговли услугами в Украине по итогам первого полугодия 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,1%, или на 3,6 млн долл. - до 3,423 млрд долл.

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Арбузов поручил возобновить работу региональных комиссий по борьбе с рейдерством

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов поручил возобновить работу региональных межведомственных комиссий по борьбе с рейдерством в составе местных органов исполнительной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение Арбузов дал руководителям всех министерств, а также главам других центральных и местных органов исполнительной власти по итогам заседания Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины намерено на законодательном уровне ввести определение «рейдерство», а также установить уголовную ответственность за рейдерские действия.

В конце мая 2013 г. Кабинет министров принял решение о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий и усилил ее состав.

Согласно принятому решению, в состав комиссии сейчас входят профильные министры, а не их заместители. Также несколько расширены задачи и функции комиссии, в частности, по защите прав инвесторов.

Справка УНИАН. Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий была создана в феврале 2007 г.

После административной реформы 2010 года работа комиссии была прекращена и возобновлена в октябре 2011 года.

Комиссию возглавляет первый вице-премьер-министр Украины.

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Азарова интересуют трехсторонние консультации Украины, ЕС и РФ о свободной торговле

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил проработать возможность проведения консультаций с ЕС и Россией, в том числе в трехстороннем формате, с целью эффективного применения положений Соглашения о зоне свободной торговли с СНГ и Соглашения об ассоциации с ЕС в части ЗСТ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее поручение сегодня во время совещания премьер дал Минэкономразвития, Минпромполитики, Минагрополитики, Минэнергоугля и Мининфраструктуры.

Кроме того, Азаров поручил этим министерствам принять дополнительные меры с целью информирования ведущих национальных компаний, отраслевых ассоциаций товаропроизводителей о преимуществах и возможностях углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.

Как сообщалось, в среду, 18 сентября, Кабинет министров на своем заседании рассмотрит проект Соглашения об ассоциации с ЕС.

УНИАН