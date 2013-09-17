В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3, было зафиксировано в Грузии, оно не понесло за собой серьезный ущерб.

Как передает РИА «Новости», по данным Центра сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня утром. Эпицентр находился в 17 километрах к северу от города Кварели в регионе Кахетии. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

По словам руководителя местного муниципалитета, "были проверены все села на прилегающей территории, и к счастью, никаких разрушений не отмечалось". Он отметил, что повредились лишь крыши нескольких домов в Кварели.

Подземные толчки также ощущались в столице Грузии.