В Нью-Йорке открывается сессия Генеральной ассамблеи ООН

В Нью-Йорке во вторник открывается 68-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

На повестке дня сессии - 174 вопроса - от международной безопасности и борьбы с терроризмом до финансирования миротворческих операций и устойчивого развития стран мира, РИА «Новости».

Председателем ГА ООН будет бывший постоянный представитель Антигуа и Барбуды при всемирной организации Джон Уильям Эш, который, вступая в должность, пообещал уделять первостепенное внимание преодолению бедности и устойчивому развитию.

Одной из главных тем обещает стать ситуация в Сирии, где с марта 2011 года не прекращается вооруженный конфликт между властями и разрозненными антиправительственными группировками, причем многие из них — экстремистского толка и пользуются поддержкой из-за рубежа.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил журналистам, что надеется провести 28 сентября встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, чтобы договориться о дате созыва второй международной конференции по Сирии в Женеве. Согласно российско-американской инициативе, в такой конференции должны принять участие представители сирийских властей и оппозиции.

Сессия ГА ООН предоставит возможность обсудить другие важнейшие вопросы на уровне глав государств, правительств и внешнеполитических ведомств. Они съедутся на общеполитическую дискуссию, которая откроется 24 сентября и продлится до 1 октября. Ожидается участие в ней свыше 90 глав государств, около 50 премьер-министров и примерно 50 министров иностранных дел.