Кожара: Ассоциация с ЕС гармонизирует отношения в треугольнике Евросоюз - Украина - Россия

Министр иностранных дел Украины, действующий председатель ОБСЕ Леонид Кожара убежден, что подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет способствовать гармонизации отношений в треугольнике Европейский Союз - Украина - Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кожара сказал во время выступления на международной конференции «Роль международных организаций в национальной безопасности Украины».

«Я остаюсь убежденным, что подписание Украиной и ЕС соглашения об ассоциации, вопреки всем пессимистическим прогнозам, станет важным фактором безопасности в восточноевропейском регионе, а в будущем, безусловно, будет способствовать гармонизации отношений в треугольнике ЕС - Украина - Россия», - сказал Кожара.

Он подчеркнул, что неоднократно провозглашенная руководством ЕС и России цель о создании единого экономического и гуманитарного пространства «от Атлантики до Тихого океана» остается сегодня актуальной.

«А это значит, что сближение Украины с ЕС на основе соглашения об ассоциации ни в коей мере не противоречит таким намерениям, а напротив, может сыграть роль стимулов», - сказал он.

Кожара также отметил, что Украина продолжит движение в направлении углубления и совершенствования зоны свободной торговли в рамках СНГ.

«Это объективно будет одним из приоритетов председательства Украины в СНГ в следующем году», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября рассмотрит текст Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. По словам Азарова, на это заседание также пригласят председателя Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

В этой связи страны Таможенного союза, в частности Россия, заявили о возможных сложностях, с которыми столкнутся украинские производители, продукция которых перестанет отвечать нормам и стандартам ТС.

21 августа представитель Евразийской экономической комиссии сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может изменить режим торговли с Украиной в случае, если Киев подпишет с ЕС Соглашение об ассоциации, но условия не будут жестче, чем для других стран-членов ВТО.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявлял ранее советник президента РФ Сергей Глазьев.