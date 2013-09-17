Американская торговая палата призвала Кабмин одобрить текст Соглашения с ЕС

Американская торговая палата в Украине (АТП), одна из крупнейших неприбыльных организаций, представляющих интересы более 600 компаний из 50 стран мира, преимущественно крупных стратегических инвесторов, призывает правительство Украины на своем заседании 18 сентября одобрить текст Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и создании глубокой, всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Об этом говорится в открытом письме АТП, текстом которого располагает УНИАН.

«Участвуя в активной дискуссии, которая в данный момент ведется в деловых и общественных кругах, Американская торговая палата, как одна из ведущих бизнес-ассоциаций, обращается к украинскому правительству с призывом утвердить текст соглашения, чтобы продолжить движение в направлении поставленной цели – стать частью европейского сообщества», - говорится в письме.

Как отметили в АТП, Палата является последовательным сторонником евроинтеграции Украины, усматривая в том единственную возможность полноценно использовать громадный экономический потенциал страны в пользу ее населения, а также пополнить семью европейских народов.

«Не умаляя важности сохранения тесных экономических связей с традиционными партнерами Украины, такими как Россия и другие постсоветские страны, мы считаем, что именно евроинтеграционный путь открывает новые возможности для Украины. Речь идет о модернизации технологической базы страны, переходе на мировые стандарты производства и качества продуктов, о внедрении независимой правовой системы для инвестирования и ведения бизнеса, а также об использовании лучшего международного опыта», - отмечается в письме АТП.

В свою очередь Украина, по мнению компаний – участников Палаты, получит возможность увеличить производство и экспорт пищевой и перерабатывающей промышленности, усилить свою энергетическую независимость, получить дополнительные инвестиции благодаря созданию надежной и предсказуемой бизнес-среды, а также обеспечить более свободный оборот товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы, предусмотренный соглашениями с ЕС.

«Переходный период для постсоветской экономики не будет простым и наверняка потребует определенных расходов на первых этапах этого длительного и кропотливого процесса. Компании – члены Американской торговой палаты осознают и призывают Кабинет министров Украины сделать решающий шаг на пути к ЕС. Используя свой экспертный опыт и практические навыки, Американская торговая палата готова помогать и бизнесу, и украинскому правительству облегчить этот процесс, привлекая новых клиентов и инвестиции. Это позитивно повлияет на экономический рост, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни в стране, где мы все живем и работаем», - говорится в письме АТП.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября рассмотрит текст Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, на которое приглашен председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. При этом накануне премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что правительство и Верховная Рада согласовали график рассмотрения и принятия всех необходимых евроинтеграционных законов.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.

Американская торговая палата в Украине – одна из крупнейших неприбыльных организаций, представляющих интересы более 600 компаний из 50 стран мира, большинство из которых являются крупными стратегическими инвесторами. Палата активно сотрудничает с органами власти в Украине, принимает участие в разработке экономической политики государства в целом и отдельных тематических законопроектов в частности. Особое внимание АТП уделяет развитию аграрного рынка, энергетической отрасли, сфере повышения конкурентоспособности Украины.

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