Верховная Рада не смогла утвердить повестку дня третьей сессии

Верховная Рада Украины не смогла утвердить повестку дня третьей сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, на рассмотрение депутатов было вынесено три предложения: принять проект повестки дня со всеми законопроектами, зарегистрированными на сегодняшний день; принять проект повестки дня без дополнений, которыми определяются, в частности, исключенные из повестки дня законопроекты, а затем их проголосовать после консультаций с фракциями и комитетами; продолжить работу над данным вопросом с руководителями фракций, а пока утвердить лишь повестку дня на текущую пленарную неделю.

Два первых предложения не набрали нужного количества голосов депутатов. Однако депутаты поддержали третье предложение, утвердив лишь повестку дня на пленарную неделю 17-20 сентября.

За это предложение проголосовали 308 народных депутатов из 416, зарегистрированных в сессионном зале.