Британский министр уверен, что подписание Соглашения с ЕС принесет Украине только пользу

Министр по делам Европы министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лидингтон уверен, что подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом принесет Украине только пользу.

Об этом он пишет в своей статье для газеты "День" 17 сентября.

"Реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации, пойдут на пользу Украине. Посмотрите, как они работают в других странах. Основанная на правилах экономика, которую принесла европейская интеграция, помогла соседям Украины, например, Польше и Словакии, превратиться в динамические и все более благополучные современные хозяйства. В Польше ВВП на душу населения вырос с 2406 долл. США в 1991 году до 13463 долл. США в 2011, а продолжительность жизни увеличилась с 71 года до 76 лет сегодня. Такие цифры говорят сами за себя", - сказал Лидингтон. При этом он напомнил, что экономика Евросоюза составляет четверть мировой экономики, а его совокупный ВВП превышает 17 трлн долл., в то время как совокупный ВВП стран Таможенного союза составляет 2,1 трлн долл.

По словам министра, недавно одно украинско-немецкое исследование засвидетельствовало, что в результате более тесной интеграции с ЕС уровень жизни в Украине в долгосрочной перспективе мог бы вырасти на более чем 11%. "Почему? Потому что украинские компании смогут на равных торговать с их европейскими коллегами, учась конкурировать и врываться на новые рынки так же, как это уже сделали тысячи польских, чешских, словацких и других фирм. А еще в Украину будет поступать больше прямых иностранных инвестиций, принося с собой новые рабочие места, современные технологии и лучшие методы управления", - сказал Лидингтон. Он отметил, что помимо этого, Украине также будет полезен опыт ЕС в таких сферах, как улучшение качества воды и воздуха, безопасность на дорогах и фитосанитарные стандарты. А членство Украины в едином европейском образовательном пространстве создаст новые возможности для более активного сотрудничества между украинскими и европейскими университетами. "И Европейский Союз не будет бездеятельным наблюдателем. Поддержка и помощь будут предоставляться и дальше, дополнительно к 3,1 млрд евро, которые Евросоюз уже инвестировал в Украину", - заверил британский министр.

"Мы имеем большие надежды на то, что в Вильнюсе сможем начать новый этап партнерства между ЕС и Украиной. Однако нам нужно убедиться, что этот новый этап действительно заработает. Поэтому я бы хотел призвать украинское правительство воспользоваться несколькими неделями перед саммитом в Вильнюсе и удвоить свои усилия, чтобы устранить обеспокоенность относительно проблем выборочного правосудия, верховенства права, бизнес-климата и избирательной реформы", - подчеркнул Лидингтон.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября рассмотрит текст Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, на которое приглашен председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. При этом накануне премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что правительство и Верховная Рада согласовали график рассмотрения и принятия всех необходимых евроинтеграционных законов.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.