Анонс на 18 сентября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием главы представительства Европейского Союза в Украине Яна Томбинского и министра иностранных дел Леонида Кожары.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится открытое заседание Общественного совета при Госатомрегулировании Украины. Вопрос: О создании на базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» ядерной подкритической установки «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов».

* Состоится совместное заседание комитетов предпринимателей АПК при ТПП Украины и Запорожской ТПП при поддержке проекта USAID «Агроинвест». В работе, в частности примет участие президент Национальной ассоциации сельскохозяйственных совещательных служб Украины, зам.председателя Комитета предпринимателей АПК при ТППУ Роман Коринец. Будет рассматриваться вопрос «Использование земель сельскохозяйственного назначения в Украине: проблемы и пути их решения».

* 12.30 - в УНИАН состоится пресс-конференция "Дунайского пароходства".

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