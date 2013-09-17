Янукович примет участие в работе 68-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Виктор Янукович примет участие в работе 68-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США).

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, сегодня в Администрации Президента Украины состоялось межведомственное совещание, посвященное подготовке рабочего визита Президента Украины в Соединенные Штаты Америки для участия в работе Генассамблеи ООН.

Во время совещания, которое прошло под председательством советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Андрея Гончарука, рассматривалось, в частности, состояние подготовки к многосторонним мероприятиям в Нью-Йорке, в которых предусматривается участие главы государства, а также к запланированным программой рабочего визита двусторонним встречам Президента Украины с иностранными партнерами.

Как сообщает официальный сайт ООН, 68-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 17 сентября. Ежегодные общие дебаты ГА ООН начнутся 24 сентября, и будут длиться до 1 октября. Ожидается, что в эти дни с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят 89 глав государств. 42 делегации будут представлены на уровне глав правительств и 61 - на уровне министров иностранных дел.

Как рассказал директор Отдела по делам Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета Ион Ботнару в список выступающих в ходе общих дебатов 68-й сессии Генеральной ассамблеи записались все 193 государства. Запланированы выступления представителей трех наблюдателей в Ассамблее.

Ботнару на брифинге в Нью-Йорке напомнил, что главными темами общих дебатов 68-й сессии будут вопросы о повестке дня в области развития после 2015 года, а также ситуация в Сирии.

68-я сессии Генеральной ассамблеи ООН пройдет под председательством Джона У.Эша из Антигуа и Барбуды. Он был избран председателем ассамблеи на период ее шестьдесят восьмой сессии 14 июня 2013 года.

В канун общеполитической дискуссии 23 сентября Генеральная ассамблея ООН проведет заседание высокого уровня, посвященное осуществлению целей в области развития в интересах инвалидов. Это мероприятие уже назвали «саммитом по защите лиц с инвалидностью». В нем примет участие известный музыкант Стиви Уандер.

24 сентября во второй половине дня параллельно с общими дебатами состоится встреча высокого уровня по устойчивому развитию.

25 сентября состоится мероприятие высокого уровня, посвященное обзору достижения Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

На 26 сентября запланировано заседание высокого уровня Генеральной ассамблеи по ядерному разоружению.

3-4 октября состоится диалог по вопросу о международной миграции.

Генеральная ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. Она состоит из представителей всех государств - членов, каждый из которых имеет один голос. Решение по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.

Сейчас зал Генеральной ассамблеи закрыт на капитальный ремонт. Общеполитическая дискуссия будет проходить в другом зале на северной лужайке комплекса штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.