ТОП-10 (17 сентября)

Азаров завтра предложит Кабмину одобрить проект Соглашения об ассоциации с ЕС

Госфининспекция назвала неэффективным выполнение программы развития внутреннего рынка

Промпроизводство в Украине сократилось на 5,4%

Выпуск украинских автомобилей сократился на 46%

В ЕС зафиксировали рекордный обвал авторынка

Договор по проекту на базе "Одесса-Броды" не поддержала только Польша

Данные по инфляции в США оказались лучше прогнозов

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 1,03 млрд грн и 61,11 млн евро

Россия значительно снизила объем поставок нефти в Беларусь

Антимонопольный комитет разрешил Ахметову купить «Укртелеком»

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Азаров завтра предложит Кабмину одобрить проект Соглашения об ассоциации с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров завтра предложит Кабинету министров одобрить проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сказал во время встречи с министром по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Девидом Лидингтоном.

«Сейчас Украина готовится к очень серьезному историческому событию — Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства». Завтра мы на правительство выносим соглашение на утверждение, и тем самым начинается процесс прохождения внутригосударственных процедур. Правительство рассмотрит проект соглашения на своем заседании, одобрит его. По крайней мере, как премьер-министр, я буду предлагать правительству одобрить (соглашение)», - сказал Азаров.

Он отметил, что после одобрения проекта Соглашения об ассоциации с ЕС начнется обычная процедура подготовки текста документа к подписанию.

Азаров подчеркнул, что для Украины подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом является большим историческим событием.

«Мы с большим уважением относимся к позиции правительства Великобритании, которое поддерживает процесс подписания этого соглашения», - подчеркнул Азаров.

В то же время он отметил, что после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украине еще необходимо будет пройти достаточно непростой путь, но власти с оптимизмом смотрят на этот процесс.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно раздавалась критика ситуации в Украине, в частности относительно применения к бывшим правительственным чиновникам выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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Госфининспекция назвала неэффективным выполнение программы развития внутреннего рынка

Государственная финансовая инспекция Украины назвала неэффективным выполнение государственной программы развития внутреннего рынка до 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфининспекции.

«В частности, из запланированных к разработке и принятию 3724 нормативных актов в сфере технического регулирования, направленных на гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза и требованиями ВТО, приняты только 55 национальных стандартов – то есть, только 1,5%», - подчеркивается в сообщении ведомства.

При этом, как отмечается в сообщении, к выполнению программы привлекались 15 министерств и ведомств.

Вместе с тем, по информации Госфининспекции, предложения по улучшению ситуации отчасти были учтены в проекте правительственного закона «Об общегосударственной программе развития конкуренции на 2014-2024 годы» в части разработки и включения в перечень стратегических документов по реформированию и развитию отраслей народного хозяйства, а также мероприятий, направленных на предоставление посреднических, информационно-консультационных и финансовых услуг.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Кабинет министров Украины утвердил основные направления работы Государственной финансовой инспекции на 2013 год. В частности, в 2013 году была запланирована ревизия использования бюджетных средств и/или отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности, проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдельных госпредприятий, включая «Турбоатом», «Машпроект», «Укртранснафту», «Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины», «Хлеб Украины», аэропорт «Борисполь», порт «Октябрьск», «Лисичанскуголь», «Укрэнерго», «Черноморнефтегаз», «Антонов», «Электротяжмаш», «Запорожский титано-магниевый комбинат», «Одесский припортовый завод», «Укрнафту», «Укринтерэнерго».

Кроме того, на постоянной основе запланировано осуществление контроля выполнения требований законодательства в сфере государственных закупок.

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Промпроизводство в Украине сократилось на 5,4%

Промышленное производство в Украине в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года сократилось на 5,4%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к июлю 2013 года зафиксировано сокращение промпроизводства на 2,5%.

В январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.

По данным Госстата, в августе 2013 года по отношению к августу 2012 года рост промпроизводства зафиксирован только в добыче металлических руд – на 5,5% (по сравнению с июлем т.г. – спад на 1,6%), производстве электрооборудования – на 6,4% (спад на 14,5%).

Остальные отрасли в августе 2013 года по сравнению с августом прошлого года показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 27,4% (спад 0,5% к июлю т.г.), в производстве автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств - на 26% (спад 10,7%), производстве химических веществ и химической продукции на 25% (спад 9,2%), текстильное производство - 11,8% (спад 2,6%), производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования - 10,3% (рост 9,5%).

В распределении электроэнергии, газа и пара в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года спад промпроизводства составил 1,8% (спад 2,4% к июлю т.г.).

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%, по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%, В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Выпуск украинских автомобилей сократился на 46%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 45,9% - до 26,6 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с августом 2012 года выпуск легковых автомобилей в прошлом месяце упал на 16,4% - до 5 тыс. единиц.

В январе-августе 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-августу 2012 года на 49,9% - до 1,101 тыс. единиц.

При этом в августе 2013 года производство грузовых автомобилей сократилось по сравнению с августом прошлого года на 39,9% - до 199 единиц.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 50% - до 21,6 тыс. единиц.

По сравнению с июлем 2012 года выпуск легковых автомобилей в июле 2013 года упал на 24,7% - до 4,4 тыс. единиц.

В январе-июле 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-июлю 2012 года на 51,4% - до 886 единиц.

При этом в июле 2013 года производство грузовых автомобилей увеличилось по сравнению с июлем прошлого года на 16,7% - до 154 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине, в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.

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В ЕС зафиксировали рекордный обвал авторынка

В Евросоюзе продажи новых автомобилей за период с января по август упали до 8,14 миллиона единиц, что является рекордно низким результатом за всю историю наблюдений с 1990 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 сентября данные Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), пишет lenta.ru.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года спад продаж составил 5,2%. В августе 2013 года в странах ЕС было зарегистрировано 686,9 тысячи новых автомобилей, что на 4,9% хуже результатов августа 2012 года.

Сильнее всего продажи упали на Кипре — за период с января по август на острове было продано на 40% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, крупный спад зафиксирован в Нидерландах — 31,6% и Румынии — 17,6%.

Среди автомобильных компаний в 2013 году наиболее существенное сокращение продаж в ЕС испытал французский концерн PSA Group — 12,1%. В наибольшем плюсе среди массовых автопроизводителей оказался Mazda — спрос на его модели вырос на 9 процентов. Производитель люксовых марок Jaguar Land Rover нарастил продажи на 10%.

2013 год может оказаться шестым годом подряд, когда автомобильный рынок ЕС переживает сокращение спроса. Обвал на рынке ЕС контрастирует с ростом продаж в США, где в августе продажи выросли на 17 процентов и составили 1,5 миллиона единиц. В России в августе было продано 232 тысячи автомобилей, а всего в этом году продажи могут достичь 2,8 миллиона единиц.

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Договор по проекту на базе "Одесса-Броды" не поддержала только Польша

Все участники проекта создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды", кроме представителей Польши, на встрече в Киеве на прошлой неделе поддержали подписание международного договора для его развития.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор созданной для развития этого проекта компании "Сарматия" Сергей Скрипка.

Он отметил, что Польша, как и ранее, считает, что для реализации проекта можно обойтись без подписания международного соглашения между странами-участницами.

"Представители Польши сообщили, что передадут информацию о готовности всех участников проекта перейти к подготовке международного соглашения в польское правительство", - сказал Скрипка, заметив, что встреча состоялась на уровне экспертов.

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на такую позицию, считает возможной подготовку до конца сентября заявки на дофинансирование проекта Европейским союзом.

Он также сказал, что собрание акционеров "Сарматии", на котором может быть принято решение о финансировании деятельности компании и самого проекта, состоится, скорее всего, в октябре текущего года.

По его словам, более поздний срок не мешает подаче заявки на получение дофинансирования от Евросоюза.

В то же время, он подчеркнул, что ЕС может выделить зарезервированные для проекта средства только в случае, если будет документально подтверждено наличие всего финансирования проекта.

"У нас еще есть время, потому что заявка в Еврокомиссию будет проверяться еще в Польше", - сказал Скрипка.

Как сообщал УНИАН, ранее представители министерства экономики Польши, ответственного за проект ЕАНТК, называли необязательным подписание международного договора для поддержки проекта, отмечая, что главным является наличие поставщиков и покупателей каспийской нефти.

Гендиректор "Сарматии" ранее заявлял, что такая позиция может привести к потере зарезервированного для проекта финансирования Евросоюза.

В начале сентября стало известно, что Польша оставила проект ЕАНТК в списке приоритетных, с возможностью получить дофинансирование Евросоюза в объеме около 125 млн евро, или 25% стоимости строительства недостающего участка трубопровода на польской территории.

Ранее представители "Сарматии", акционерами которой являются национальные нефтетранспортные компании из Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы, сообщали о намерении привлечь для этого проекта кредитные средства, а также выделить часть собственных.

В то же время, представители польских властей неоднократно подчеркивали, что проект должен быть экономически обоснован и реализован исключительно на коммерческих условиях.

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Данные по инфляции в США оказались лучше прогнозов

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе 2013 года выросли на 0,1% относительно июля, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения показателя на 0,2%.

В годовом выражении потребительские цены в августе выросли на 1,5%. В июле инфляция составила 2%.

Цены без учета стоимости топлива и продуктов питания (индекс Core CPI) в августе поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% относительно августа 2012 года.

Эксперты в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 1,8%.

Монетарные власти США внимательно следят за уровнем инфляции в стране. Во вторник начинается двухдневное заседание американского Центробанка, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о сокращении объема программы количественного стимулирования. Изменение уровня потребительских цен может повлиять на решение ФРС в области программы количественного смягчения.

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Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 1,03 млрд грн и 61,11 млн евро

Министерство финансов Украины во вторник, 17 сентября, привлекло в государственный бюджет 1,03 млрд грн и 61,112 млн евро на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, основная доля средств привлечена в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин привлек 622,656 млн грн, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, а также 409,676 млн грн, удовлетворив одну поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (евро), Минфин привлек 61,112 млн евро, удовлетворив одну из двух поданных заявок на приобретение облигаций сроком обращения 1 год с доходностью 8,25%, при этом Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций с номинальным объемом выпуска 45,728 млн долл. и номинальной доходностью 8,75%.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,684 млрд грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 10 сентября привлек в госбюджет 815,850 млн грн и 25,018 млн долл. В сентябре Минфин намерен провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 24 сентября.

По состоянию на 17 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 237,395 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 139,545 млрд грн, в собственности банков - 79,619 млрд грн, нерезидентов - 4,317 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 16 сентября, с начала года в госбюджет поступило 91 058,7 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 46,283 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20 313,3 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Россия значительно снизила объем поставок нефти в Беларусь

Россия на фоне недавнего скандала, связанного с арестом в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, снизила объем поставок нефти в Беларусь трубопроводным транспортом в четвертом квартале 2013 года с 5,5 млн тонн до 3,1 млн тонн.

Данные об объемах поставок опубликованы в сообщении Минэнерго РФ, текстом которого располагает УНИАН.

«Россия в IV квартале 2013 года планирует поставить в Беларусь 3,1 млн тонн нефти трубопроводным транспортом», - говорится в документе.

По информации Минэнерго РФ, такой объем предусмотрен утвержденным графиком транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов за пределы Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Москве во время встречи первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко и вице-премьера России Аркадия Дворковича Беларуси не удалось договориться о балансе поставок нефти. Дворкович также пригрозил снизить объемы поставок с 23 миллионов тонн нефти, как просила Беларусь, до 18,5 миллиона. Это было воспринято как месть Москвы за арест в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера и попытки «прижать» основного акционера компании Сулеймана Керимова. Беларусь ответила прекращением поставок нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива на российский рынок.

Позже президент «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске пообещал, что «Роснефть» сохранит объемы поставки в Беларусь, поскольку «выполнение контрактных обязательств - это святое правило для бизнеса».

Независимые эксперты считают, что приезд Сечина в Минск является признаком того, что Минск берет верх в калийном конфликте. Формально Сечин командует только «Роснефтью», но неформально, по мнению экспертов, может повлиять и на другие компании в плане обеспечения белорусских НПЗ сырьем. В первую очередь, речь идет о влиянии на государственную «Транснефть», которая собиралась урезать поставки под предлогом ремонта нефтепровода «Дружба».

Эксперты сходятся во мнении, что белорусские НПЗ не останутся на голодном пайке, как это следовало из недавних угроз вице-премьера России Дворковича.

Напомним, что в конце прошлого года Минск просил у Москвы на 2013 год 23 миллиона тонн нефти. Однако Россия тогда отказалась предоставлять такие объемы, заявив, что готова беспошлинно поставить на белорусские НПЗ только 18,5 тонн нефтяного сырья. Более того, разгневанные белорусской аферой с «растворителями и разбавителями» россияне даже не стали подписывать топливно-энергетический баланс Союзного государства (т. н. «нефтяной баланс») на весь 2013 год.

С начала 2013 года график поставок российской нефти утверждался поквартально и составлял в I-III кварталах 2013 года 5,3 млн тонн нефти трубопроводным транспортом. Беларусь рассчитывала сохранить такой же объем нефти трубопроводным транспортом и на IV квартал 2013 года.

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Антимонопольный комитет разрешил Ахметову купить «Укртелеком»

Антимонопольный комитет Украины разрешил SCM Financial Overseas Limited, входящей в состав группы компаний СКМ Рината Ахметова, выкупить пакет акций компании Ua Telecominvest Limited, что позволит ей получить опосредованный контроль над монолистом рынка фиксированной связи - «Укртелекомом».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

«Антимонопольный комитет Украины предоставил компании SCM Financial Overseas Limited разрешение на покупку акций компании Ua Telecominvest Limited. В результате концентрации SCM Financial Overseas Limited опосредованно получит контроль над акционерным обществом «Укртелеком», - сказано в сообщении.

При этом Антимонопольный комитет при рассмотрении дела установил, что покупка компанией SCM Financial Overseas Limited национального оператора - компании «Укртелеком» - не означает установление монополии на рынке финксированной связи и предоставления услуг Интернета.

«Учитывая оценку НКРС, мнения большинства участников рынков телекоммуникаций и экспертов, а также общемировую тенденцию развития рынка телекоммуникаций, комитет установил, что концентрация не влечет монополизации или существенного ограничения конкуренции на рынках предоставления услуг фиксированной телефонной связи, услуг доступа к сети Интернет и услуг предоставления в пользование каналов связи», - сказано в сообщении.

Одновременно АМКУ отметил, что покупка «Укртелекома» компанией СКМ позволит сохранить существующую инфраструктуру оператора, а также привлечь инвестиции для модернизации.

Как сообщал УНИАН, 3 июня группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина).

В свою очередь, «ЕСУ» владеет 92,79% акций «Укртелекома» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

Группа СКМ должна была стать собственником компании UA TELECOMINVEST LIMITED и, соответственно, получить контроль над 92,79% акций «Укртелекома» после всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.

Позже управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов заявил, что СКМ готова активно развивать «Укртелеком» и инвестировать в развитие оператора.

Справка УНИАН. Компания SCM FINANCIAL OVERSEAS LIMITED - холдинговая компания, которая вместе с другими субъектами хозяйствования входит в состав группы компаний СКМ Рината Ахметова. В ее состав входит группа компаний VEGA, которая представлена на рынке фиксированной связи и Интернета.

В состав группы VEGA входят: ЧАО «Фарлеп-Инвест», ЗАО «АО-Связь», ЗАО «МИР», ООО «ЦСС», которые, в частности, предоставляют услуги местной телефонной связи и на условиях межоператорских договоров услуги международной и междугородной телефонной связи.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, который насчитывает более 9,4 млн абонентов. Кроме того, компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов).

Одновременно «Укртелеком» является операторов связи третьего поколения, предоставляя эти услуги через компанию «ТриМоб».

По итогам прошлого года «Укртелеком» занимал третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом году более 8,2 млрд грн.

УНИАН