ЕС признал давлением действия России в отношении Литвы

Еврокомиссия призвала Россию немедленно отменить меры усиленного таможенного контроля в отношении товаров из Литвы. Европейские чиновники намерены и в дальнейшем оказывать помощь странам, подвергшимся подобному давлению, пишет "Немецкая волна".

Еврокомиссия во вторник, 17 сентября, призвала Россию немедленно отменить меры усиленного таможенного контроля в отношении товаров из Литвы, введенные на российско-литовской границе "Мешающие торговле действия российских учреждений не выглядят обоснованными. Европейская комиссия надеется, что российские учреждения без промедления отменят необоснованные ограничения", - цитирует информационное агентство DELFI заявление представительства Еврокомиссии в Литве.

В документе также указывается, что комиссия намерена и впредь следить за ситуацией и предпринимать "необходимые меры по оказанию помощи подвергшимся давлению странам".

Таким образом, представительство Еврокомиссии отреагировало на официальное письмо, которое министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс направил 17 сентября Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон, а также некоторым членам Европейской комиссии. Как указано на сайте МИД Литвы, министр проинформировал учреждения Евросоюза о том, что на литовско-российской границе тщательной таможенной проверке подвергаются все перевозимые из Литвы грузы и перевозчики. "Эти меры являются неоправданными, дискриминационными и оказывают негативное воздействие на конкурентоспособность транспортной и торговой систем и Литвы, и всего Евросоюза", - указано в письме.