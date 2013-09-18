Индия повысила пошлину на ввоз украшений из золота

Правительство Индии повысило до 15% таможенную пошлину на ввоз в страну украшений из золота, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов.

Ранее пошлина составляла 10%. Меры принимаются с целью защитить индийских производителей золотых изделий. "Чтобы защитить интересы мелких ремесленников, таможенная пошлина на золотые украшения увеличена с 10% до 15%", - говорится в заявлении Минфина.

Импорт золота за первые четыре месяца 2013 года вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 383 тонн.

Дефицит текущего платежного баланса Индии составил за 2012-2013 финансовый год около 88 миллиардов долларов. Как отмечает газета Economic Times, в значительной степени его рост обусловлен импортом золота, нефти и угля. Поэтому власти принимают различные меры для того, чтобы сократить закупки золота и тем самым снизить дефицит.

"Это правильный шаг, он поддержит (индийский) производственный сектор", - заявил Economic Times глава Всеиндийской федерации драгоценных камней и ювелирных изделий Хареш Сони.