Ассоциация с ЕС будет иметь для Украины судьбоносные последствия – Азаров

Подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом даст возможность Украине развиваться в социальном и экономическом направлении таким образом, как ожидает большинство населения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Изменения, которые повлечет за собой ассоциация с Европейским Союзом, без преувеличения, судьбоносно для Украины. Сегодня мы не ставим в повестку дня членство Украины в ЕС, но с подписанием Соглашения об ассоциации мы создаем условия для последовательного движения в направлении европейского качества жизни», - сказал он.

По словам Азарова, Украина хочет присоединиться не просто к крупнейшему торгово-экономическому партнеру, но и к обществу с современными стандартами демократии и прав человека.

«Наше государство изменится коренным образом, и кого-то это вдохновляет, а кого-то тревожит. Задача правительства заключается в том, чтобы тщательно и ответственно оценить как плюсы, так и риски необходимых изменений. Соглашение об ассоциации является для нас дорожной картой той Украины, какой преимущественное большинство наших граждан хочет ее видеть», - сказал Азаров.