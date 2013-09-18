Кабмин одобрил проект Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.