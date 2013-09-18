Томбинский уверен, что Украина и ЕС подпишут Соглашение на Вильнюсском саммите

Посол Европейского Союза в Украине Ян Томбинский уверен в подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Кабинете министров.

“Я уверен, что Вильнюс будет нашим общим успехом, не только Украины, общим успехом всех граждан украинского общества, всех граждан Европейского Союза, который принесет полезные результаты для мировой экономики, для того, чтобы Украина становилась модерной страной на мировом рынке”, - сказал Томбинский.

Он отметил, что не видит препятствий для подписания или срыва подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.