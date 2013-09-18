Ежегодное число туристов в Украину увеличилось более чем на 1,1 млн

За последние три года ежегодное число въезжающих в Украину туристов увеличились более чем на 1,1 млн и составило 24,6 млн человек в год.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул во время рабочего совещания по подготовке ІІ Киевского международного туристического форума, который состоится 10-12 октября, проинформировали УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Туризм - это одна из точек роста экономики. В настоящее время вклад сферы туризма в ВВП нашей страны составляет лишь 2,2%. При этом в мире, по данным Всемирной туристической организации (ЮНВТО), сфера туризма и курортов генерирует каждое 12 рабочее место, ее вклад в мировой ВВП составляет 9%. Это является ориентиром для нас. Мы должны использовать лучшие мировые практики для повышения сервиса. Украина имеет мощный потенциал развития отрасли», - подчеркнул Вилкул.

Как отметили в пресс-службе, в киевском Форуме примут участие генеральный секретарь Всемирной туристической организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински, представители 12 стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), посол Германии в Украине Кристоф Вайль, президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски и другие.

«Проведение Второго международного форума по туризму в Киеве, в котором примут участие руководители по туризму стран ОЧЭС, свидетельствует о росте внимания к Украине и ее туристической перспективе», - подчеркнул директор проекта Немецкого общества сотрудничества GIZ Матиас Брандт.

Во время Форума состоится заседание министров туризма стран ОЧЭС, презентация экспозиции туристических и курортных возможностей регионов Украины (Международная курортная выставка «Украина – целый год»).

Особое внимание будет уделено представлению проектов «Олимпийская надежда. Зимние Олимпийские Игры 2022 года в Карпатах» и Евробаскет–2015, отмечается в сообщении.

Также в рамках Форума планируется совместное заседание Совета представителей регионов сферы туризма и курортов и Совета туристических городов Украины, участники которого обсудят вопросы разработки Государственной целевой программы развития туризма и курортов в Украине до 2022 года.

Как сообщал УНИАН, правительство ставит цель до 2022 года вдвое увеличить количество туристов, которые приедут в Украину, - до 50 млн человек в год.