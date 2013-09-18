Азаров рассказал о целях создания Совета ассоциации

Для контроля над выполнением Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и его пересмотра будет создан Совет ассоциации.

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров сегодня во время заседания правительства, проинформировали УНИАН в пресс-службе Кабмина.

В частности, по его словам, для контроля над выполнением Соглашения и его пересмотра будет создан Совет ассоциации, а так называемая «платформа гражданского общества» поможет привлечь к реализации Соглашения всех граждан.

Азаров также заметил, что предусмотрена возможность периодического пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС. «Это равноправный международный договор. На наивысшем уровне политический диалог и диалог в других сферах будет происходить на уровне саммита, на котором Украину представляет Президент, а ЕС – президент Европейского совета и Европейской комиссии», - отметил он.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко возглавил межведомственную рабочую группу высокого уровня для создания механизмов адаптации экономики Украины к условиям зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

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