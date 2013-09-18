Янукович 20 сентября примет участие в Ялтинской ежегодной встрече

Президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 20 сентября, примет участие в 10-й Ялтинской ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Также в рамках мероприятия Янукович проведет ряд двусторонних встреч.

Как сообщалось, Ялтинская европейская стратегия (YES) - международная ежегодная конференция украинских и зарубежных политиков и предпринимателей в г. Ялта. Организационный комитет конференции определяет целью встречи политических лидеров и бизнесменов содействие развитию Украины и поддержку ее евроинтеграционных стремлений. Встречи на высшем уровне YES происходят ежегодно с 2004 года. В работе саммита, кроме украинских политиков, президентов и парламентариев, участвовали такие политики как Билл Клинтон, Тони Блэр, Александр Квасневский, Доминик Стросс-Кан, Герхард Шредер и Шимон Перес.