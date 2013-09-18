Глава Совета ЕС и шесть президентов планируют встретиться с Януковичем в Нью-Йорке

Варшава. Председатель Совета Европейского Союза Герман Ван Ромпей и президенты Польши, Болгарии, Эстонии, Литвы, Словакии и, возможно, Словении планируют встретиться с Президентом Украины Виктором Януковичем в Нью-Йорке 24 сентября.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Польши Иоанна Тшаска-Вечорек.

"Встреча планируется, но окончательные детали еще согласовываются", - сказала она.

Собеседник агентства отметила, что одной из тем разговоров с главой Украинского государства будет европейская интеграция и запланированное на ноябрь этого года подписание Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Пресс-секретарь отметила, что встреча с Януковичем состоится в рамках 68-й сессии ООН.

Как сообщал УНИАН, украинская власть планирует в ноябре этого года подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, который, однако, для этого выдвинул ряд условий, которые еще должна выполнить Украина.