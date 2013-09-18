Комиссар Фюле приветствует одобрение Кабмином проекта Соглашения с ЕС

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле приветствует одобрение Кабинетом министров Украины проекта Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом он сегодня написал на своей странице в Twitter.

“Украине: Приветствую принятие правительством соглашения об ассоциации. Это является доказательством европейского выбора”, - подчеркнул еврокомиссар, отметив, что до Вильнюсского саммита еще есть время решить все нерешенные вопросы.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.

Вместе с тем в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно раздавалась критика по поводу ситуации в Украине, в частности относительно применения к бывшим правительственным чиновникам выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение по Украине, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

Читайте также: Азаров рассказал о целях создания Совета ассоциации