Ассоциация с ЕС требует выполнения политических условий - Томбинский

Руководитель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявляет, что ассоциация с Европейским Союзом требует не только осуществления формальных правовых процедур, но и выполнения политических условий.

Об этом Томбинский подчеркнул в своем обращении к Кабинету министров Украины по случаю одобрения текста Соглашения об ассоциации, распространенном Представительством ЕС в Украине.

«Ассоциация является политическим актом особой важности, и требует не только осуществления формальных правовых процедур, но и выполнения политических условий», - сказал Томбинский. Он добавил, что эти условия неоднократно обсуждались в течение года, а совместное заявление, сделанное по итогам саммита Украина-ЕС в феврале этого года, лишь подтвердило их решающее значение для подписания Соглашения об ассоциации.

Томбинский заметил, что за последние несколько месяцев было приложено много усилий для выполнения этих условий. «Законы, принятые на последнем заседании Верховной Рады, показали, что парламентское большинство и оппозиция могут работать вместе. Я верю в то, что такая же атмосфера и чувство ответственности будут направлять работу в парламенте и над другими законопроектами, которые осталось принять», - добавил он.

В частности, речь идет о законопроектах, которые касаются реформирования судебной системы, регулирования принципов проведения выборов и доступа политических партий к публичным средствам массовой информации и объявленных изменений в Конституцию Украины относительно Счетной палаты.

Томбинский отметил, что работа, проведенная правительством для улучшения климата бизнеса, борьба с коррупцией и создание условий для привлечения инвестиционных потоков имеют основополагающее значение для надлежащего выполнения соглашения. «Развитие внутреннего рынка, повышение конкурентоспособности украинской продукции, модернизация экономики, четкое и одинаковое применение верховенства права в экономическо-финансовой сфере будут решающими для восприятия успеха зоны свободной торговли», - добавил он.

Томбинский также отметил, что Соглашение об ассоциации будет определять рамки отношений между Украиной и ЕС на многие годы вперед.

«Европейский Союз, его институты будут оказывать Украине всю возможную поддержку в выполнении Соглашения, особенно относительно его предварительного применения, ведь ассоциация создает взаимные обязательства, которые опираются на взаимное доверие обеих сторон», - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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