Анонс на 19 сентября

* Состоится IV Международная конференция «Эффективное управление крупными агрокомпаниями: Организация и Стратегия». Организаторы: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», Институт аграрного развития в Центральной и Восточной Европе, Восточный комитет немецкой экономики и агентство «AgriEvent». Участники: министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк , президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, директор Лейбниц-Института аграрного развития в странах Центральной и Восточной Европы Альфонс Бальманн, первый зам.председателя правления ОАО «Мироновский хлебопродукт» Юрий Мельник, директор по исследованиям Датского НИИ пищевой и ресурсной экономики, Университет Копенгагена Могенс Лунд, председатель правления Сварог Вест Групп Андрей Гордейчук , президент и ген.директор Painchaud Performance Group Мишель Пейнчо (Канада) и др.

* Пресс-конференция на тему: "Объявление о начале отбора инвесторов для строительства первых в Украине мусороперерабатывающих заводов", которая состоится в рамках Национального проекта «Чистый город». Участники сообщат о критериях и сроках отбора инвесторов, обнародуют информацию о ситуации, сложившейся в сфере переработки мусора и уровне угрозы окружающей среде в регионах Украины и озвучат основные показатели Национального проекта. Спикеры: Владислав Каськив, председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, Иван Олексиевец, руководитель Национального проекта «Чистый город».

* Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко и министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник презентуют спецкурс "Основы налоговых знаний", разработанный для общеобразовательных учебных заведений, учащимся специализированной школы № 214 г. Киева.

* Пресс-конференция, посвященная 10-летней деятельности компании "Рабен" на украинском логистическом рынке. Вопросы: Какие изменения произошли за эти 10 лет? Как это отразилось на украинской экономике? Каковы планы ООО «Рабен Украина» по дальнейшему развитию и инвестициям? и др.Участники: Эвальд Рабен, собственник и президент Группы "Рабен"; Борис Хруслов, директор ООО «Рабен Украина».

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Комитета избирателей Украины на тему: «Киевляне хотят выборов. Слово за политиками». Будут представлены результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Комитета избирателей Украины. Опрос касался отношения жителей Киева к проведению выборов Киевского городского головы и Киевского городского совета. Опрос проводился с 27 августа по 9 сентября 2013 года и коснулся следующих вопросов: знают ли киевляне, что срок полномочий киевской городской власти закончился? Когда киевляне хотят выборы городской власти? Кому выгодно проведение выборов в Киеве? Готовность киевлян к участию в выборах; Выборы в Киеве: пустая трата бюджетных денег или обязательная демократическая процедура? Кто провластный, кто оппозиционный - как киевляне оценивают потенциальных участников выборов мэра Киева. В пресс-конференции примет участие председатель правления КИУ Александр Черненко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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