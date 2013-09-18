Клюев надеется, что Европарламент согласится на временное применение Соглашения об ассоциации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев надеется, что Европарламент оперативно даст согласие на временное применение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС после его подписания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Клюев сказал на встрече с депутатами Европарламента 18 сентября во время рабочего визита в Брюссель.

В рамках визита Клюев провел встречи с Президентом ЕП Мартином Шульцем, членами делегации Европейского парламента по связям с Украиной во главе с Павлом Ковалем, депутатами Европарламента от политической группы «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», а также председателем этой политической группы Ханнесом Свободой.

С приближением Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» ключевое внимание во время визита было уделено обсуждению прогресса Украины в исполнении критериев подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Проинформировав о текущих результатах реформ, секретарь СНБО сообщил о дальнейших шагах украинской стороны, в частности, в сферах реформирования системы правосудия, совершенствования избирательного законодательства и борьбы с коррупцией.

Представители Европарламента приветствовали прогресс в реформаторских усилиях украинской власти с целью приближения к европейским стандартам. По этому поводу отмечалось, что единство украинской власти и оппозиции относительно европейской повестки дня является ключевым аргументом Украины в контексте выполнения критериев подписания Соглашения об ассоциации.

Клюев выразил надежду на оперативную дачу Европейским парламентом согласия на временное применение Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, после его подписания.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.