Янукович обсудил с Азаровым отношения с ЕС и Таможенным союзом

Президент Украины Виктор Янукович обсудил с премьер-министром Николаем Азаровым вопросы, касающиеся подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«Сегодня главным вопросом было, конечно, рассмотрение правительством проекта Соглашения, которое мы собираемся подписать в Вильнюсе, об ассоциации с Европейским Союзом. Президента интересовали возможные риски и то, как правительство собирается предупреждать эти риски. Мы эту тему достаточно детально обсудили», - сообщил Азаров после встречи.

Также, по его словам, обсуждалась тема сотрудничества Украины с Таможенным союзом и Российской Федерацией. «Наши отношения с Таможенным союзом, с Россией, и какие шаги сейчас осуществляются, какие планы у нас для того, чтобы урегулировать те вопросы, которые возникли на этом этапе», - сказал премьер-министр.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы функционирования промышленного комплекса и народного хозяйства страны, результаты их работы за 8 месяцев текущего года. Речь шла также о планах правительства по поддержке экономической стабильности и созданию условий для дальнейшего развития экономики.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.