ТОП-10 (18 сентября)

Кабмин одобрил проект Соглашения об ассоциации с ЕС

Госфининспекция займется проверкой госзакупок

Ассоциация с ЕС будет иметь для Украины судьбоносные последствия – Азаров

Импорт газа за 8 месяцев обошелся Украине в 6,5 млрд долл.

Украина привлекла кредит на 750 млн долл.

Валовой внешний долг Украины снизился до 134,4 млрд долл.

Рада не захотела ввести мораторий на закрытие сельских школ

Россельхознадзор имеет новые претензии к украинскому производителю мяса

Россия по экономическому развитию отстает от среднемирового уровня

"Газпром" по решению суда вернул немецкой компании RWE 1,5 млрд долл.

***

Кабмин одобрил проект Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

***

Госфининспекция займется проверкой госзакупок

Государственная финансовая инспекция получила право вести прямые проверки хода государственных закупок в качестве отдельного вида контрольной деятельности, вне рамок общего государственного финансового аудита и без необходимости предварительных запросов документального сопровождения закупок, как было ранее. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на вступившее в силу постановление правительства «Об утверждении Порядка проведения проверок государственных закупок Государственной финансовой инспекцией» №631, принятое 1 августа текущего года.

«С вступлением в силу Порядка, Госфининспекция получила полное право не только проводить проверки государственных закупок в подконтрольных учреждениях, но и требовать устранения выявленных нарушений», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Основанием для проведения таких проверок теперь станут ведомости, пришедшие в органы Госфининспекции, о нарушении подконтрольным органом законодательства в сфере государственных закупок. Срок проведения проверки составляет 45 рабочих дней, однако он может быть увеличен до 60 дней в случае необходимости проведения дополнительных проверок и сверок. Уведомление о проверке в проверяемое учреждение не присылается.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция Украины, сформированная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, в январе-июле 2013 года предотвратила излишние расходы в сфере государственных закупок на общую сумму 1,1 млрд грн.

***

Ассоциация с ЕС будет иметь для Украины судьбоносные последствия – Азаров

Подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом даст возможность Украине развиваться в социальном и экономическом направлении таким образом, как ожидает большинство населения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Изменения, которые повлечет за собой ассоциация с Европейским Союзом, без преувеличения, судьбоносно для Украины. Сегодня мы не ставим в повестку дня членство Украины в ЕС, но с подписанием Соглашения об ассоциации мы создаем условия для последовательного движения в направлении европейского качества жизни», - сказал он.

По словам Азарова, Украина хочет присоединиться не просто к крупнейшему торгово-экономическому партнеру, но и к обществу с современными стандартами демократии и прав человека.

«Наше государство изменится коренным образом, и кого-то это вдохновляет, а кого-то тревожит. Задача правительства заключается в том, чтобы тщательно и ответственно оценить как плюсы, так и риски необходимых изменений. Соглашение об ассоциации является для нас дорожной картой той Украины, какой преимущественное большинство наших граждан хочет ее видеть», - сказал Азаров.

***

Импорт газа за 8 месяцев обошелся Украине в 6,5 млрд долл.

Украина в январе-августе 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 6,45 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, импорт природного газа в денежном выражении в августе 2013 года составил 0,974 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона может закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры Group DF, остальное - российский газ.

По данным украинского оператора газотранспортной системы - компании «Укртрансгаз», объем импорта природного газа из Польши и Венгрии в Украину в январе-августе текущего года составил 1,1 млрд куб. м при прогнозном объеме импорта из Европы, рассчитанном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в целом по году, в 2,5 млрд куб м.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).

***

Украина привлекла кредит на 750 млн долл.

Украина привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе компании Sberbank CIB, принимавшей участие в привлечении кредита.

Согласно сообщению, услуги по кредитованию предоставляет ОАО «Сбербанк России».

«Это первый для «Сбербанка» опыт по предоставлению синдицированного кредита государству Украина, который является важным шагом на пути дальнейшего сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Ранее в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства, сообщалось о том, что Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет.

Согласно постановлению, заем будет привлечен по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов, единоразовая комиссия составит 3,02% основной суммы займа. Погашение займа запланировано в течение двух лет после его привлечения. Погашение и обслуживание займа будет проводиться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на соответствующий год. Прочие условия привлечения займа будут определяться договором и другими документами, связными с его привлечением.

Справка УНИАН. Sberbank CIB - корпоративно-инвестиционный блок, созданный 23 января 2012 года в рамках интеграции «Сбербанка России» и компании «Тройка Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции

23 января 2012 года «Сбербанк России» и «Тройка Диалог» объявили о закрытии сделки по приобретению Сбербанком 100% акционерного капитала «Тройка Диалог». В рамках интеграции «Сбербанк» и «Тройка Диалог» создали Корпоративно-инвестиционный блок – Sberbank CIB.

***

Валовой внешний долг Украины снизился до 134,4 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины на конец первого полугодия 2013 года сократился на 0,5%, или 0,7 млрд долл. и составил 134,4 млрд долл., что в свою очередь составляет 75,7% ВВП.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, размещенном на сайте ведомства.

По данным Нацбанка, объем долга относительно ВВП сократился на 0,9 п.п. - до 75,7%.

«Основным фактором такой динамики было сокращение объемов внешних обязательств органов денежно-кредитного регулирования и банков, тогда как долг других секторов продолжил расти», - говорится в сообщении Нацбанка.

Внешние обязательства секторов общего государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования уменьшились с начала года на 1,8 млрд долл. - до 30,4 млрд долл. (17,2% ВВП), внешний долг банковского сектора на 0,3 млрд долл. - до 21,3 млрд долл. (12,0% ВВП), внешний долг других секторов экономики увеличился на 1,4 млрд долл. - до 82,7 млрд долл. (46,6% ВВП).

По данным Нацбанка, в первом полугодии сектором общегосударственного управления были размещены облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ) на 2,2 млрд долл., при этом погашено обязательств по ОВГЗ на 1 млрд грн, по долгу «стенд-бай» от МВФ на 1,2 млрд долл. Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования сократился на 1,6 млрд долл., в результате плановых выплат по кредиту МВФ. С начала года украинские банки осуществили размещение еврооблигаций на общую сумму 1,2 млрд долл., при этом сократили обязательства по долгосрочным внешним кредитам с начала года на 2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины на конец первого квартала 2013 года увеличился на 1,2 млрд долл. (0,9%) и составил 136,3 млрд долл., что в свою очередь составляло 76,9% ВВП.

Внешний долг банковского сектора, по данным Нацбанка, в 1-м квартале не изменился и составляет 21,9 млрд долл. (12,3% ВВП). Внешний долг других секторов экономики в 1-м квартале увеличился на 1,6 млрд долл. – до 82,9 млрд долл. (46,8% ВВП).

***

Рада не захотела ввести мораторий на закрытие сельских школ

Верховная Рада не поддержала проект постановления о введении моратория на закрытие учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления народного депутата Александра Дония (внефракционный) проголосовало 186 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривалось признать недопустимым закрытие учебных заведений, расположенных в сельской местности, на основании недостаточного финансирования их содержания.

Планировалось до конца 2015 года ввести мораторий на закрытие сельских школ.

Согласно проекту постановления, Кабинет министров должен был поручить местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления обеспечить надлежащее финансирование учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности.

Кроме того, Кабмин должен был обеспечить организованный подвоз учеников учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности, к местам учебы, а также педагогическим работникам, в рамках программы «Школьный автобус».

Ожидалось, что принятие и реализация проекта постановления позволило бы сохранить учебные заведения, расположенные в сельской местности, и обеспечить благоприятные условия для получения сельскими детьми качественного образования по месту жительства.

В соответствующем проекте постановления отмечается также, что, как свидетельствуют данные Института демографии, за последние 20 лет количество учеников, которые обучаются в селе, уменьшилось почти на 0,8 млн. Общее уменьшение количества детей приводит к уменьшению средней наполняемости классов и школ, увеличению количества общеобразовательных учебных заведений с малой численностью учеников, что приводит к сокращению педагогической нагрузки учителей и т.п.

Так, каждая четвертая сельская общеобразовательная школа І-ІІІ степени имеет наполняемость менее 100 учеников. При этом "медленно и непоследовательно решается вопрос организации подвоза сельских учеников и их педагогов к местам соответственно учебы и работы". Отмечается, что программа «Школьный автобус» финансируется государством не в полном объеме.

В настоящее время сеть сельских общеобразовательных дневных школ включает лишь около 13,3 тыс. учебных заведений, из которых школы I степени (начальные школы) составляют 12,2%, І-ІІ степени – 36,2 % и І-ІІІ степени – 50,8%. В целом в них учится около 1,4 млн детей.

Общая обеспеченность сельских поселений школами составляет около 46,5%. Свыше 200 тыс. детей проживают за пределами пешеходной (на расстоянии более 3 км) доступности и нуждаются в подвозе.

При этом в документе отмечается, что местные государственные администрации, ссылаясь на отсутствие в местных бюджетах необходимых средств на содержание сельских школ, под прикрытием так называемой «оптимизации» принимают решение о закрытии сельских школ, что "делает невозможным для детей доступ к качественному образованию, приводит к социальным конфликтам, создает напряженность, порождает многочисленные обращения родителей учеников, сельских территориальных общин, педагогических коллективов по поводу случаев безосновательного закрытия в селах общеобразовательных учебных заведений".

***

Россельхознадзор имеет новые претензии к украинскому производителю мяса

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мяса птицы производства компании «Тавр-Плюс» (Донецкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в продукции предприятия было обнаружено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор уже не единожды ограничивал поставки продукции «Тавр-Плюс» в Россию.

Компания «Тавр-Плюс» была основана в мае 2008 года на базе «Артемовского мясокомбината».

***

Россия по экономическому развитию отстает от среднемирового уровня

В 2013-2014 гг. темпы роста российской экономики отстанут от среднемировых, заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"В этом году мы впервые имеем уровень экономического развития ниже среднемирового. Это очень серьезный красный сигнал загорелся у нас. И, к сожалению, мы не видим возможности даже в 2014 г. выйти на среднемировой уровень", - отметил Улюкаев, передают Вести Экономика.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России на 2013 год составляет 1,8%.

По словам министра, российская экономика по темпам роста сильно отстанет от других экономик БРИКС, ВВП России будет расти темпами примерно как у США.

Одной из причин такого слабого роста является низкий уровень инвестиций. "В этом году мы полагаем, что отток капитала достигнет цифры в 70 млрд долл. Это означает отсутствие спроса на серьезные инвестиционные проекты. Инвестор не готов принимать этих решений и оставляет эти средства, в том числе экспортную выручку, на зарубежных счетах", - подчеркнул Улюкаев.

***

"Газпром" по решению суда вернул немецкой компании RWE 1,5 млрд долл.

Российский "Газпром" вернул немецкой энергокомпании RWE 1,5 млрд долл. авансовых платежей за период с мая 2010 года по май 2013 года, сообщили в торговом подразделении экспортной монополии - "Газпромэкспорте".

В меморандуме к выпуску евроблигаций Газпрома говорится, что Международный арбитражный суд в Париже летом 2013 года обязал "Газпром" выплатить 1,5 млрд долл. Глава "Газпромэкспорта" Александр Медведев в июне говорил, что "Газпром" скорректирует цены для немецкой RWE с мая 2010 года по май 2013 года. RWE требовала отменить право "Газпрома" штрафовать ее по условиям "бери или плати" и оспаривала уровень цены на газ, передает Reuters.

Суд принял решение о возмещении платежей для RWE с мая 2010 года по май 2013 года и изменении формулы цены путем включения в нее рыночной индексации, которая, в соответствии с решением суда, должна отражать релевантные условия газового рынка с момента пересмотра цены в мае 2010 года, сообщила после арбитража немецкая компания.

Экономические проблемы Еврозоны, переход на более дешевые источники энергии, включая возобновляемые, заставили "Газпром" пойти на уступки европейским клиентам и снизить цены в 2012 году. Для этого монополисту потребовалось возвращать авансы потребителям в ЕС, что стало одной из причин для снижения чистой прибыли концерна по международным стандартам на 9,2% за 2012 год.

Газпром в прошлом году уже вернул 102,7 млрд руб. клиентам, которые продолжают настаивать на снижении стоимости газа из РФ.

УНИАН