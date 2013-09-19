Евросоюз может компенсировать Украине потери от давления России - Фюле

ЕС может компенсировать странам СНГ, в том числе Украине, потери от "торговых войн" с Россией, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в интервью газете "Коммерсант-Украина".

"Если наши партнеры оказываются объектом неоправданного давления какой-либо стороны, включая, конечно же, давление России, и если это связано с их стремлением подписать или парафировать Соглашение об ассоциации с ЕС, Евросоюз должен найти возможность возместить их потери", - сказал Фюле.

По его словам, ЕС уже инициировал процедуру увеличения квот на импорт молдавского вина, чтобы возместить потери от закрытия российского рынка.

На вопрос - для Украины тоже предусмотрены компенсаторы - Фюле ответил: "Насколько я понимаю, ситуация на украинско-российской границе улучшилась, и у вас уже нет тех проблем, что были в августе? Мы не принимаем мер, если они не связаны с текущей ситуаций. Тем не менее, августовские события подтолкнули нас к ряду решений. Мы начали уделять больше внимания так называемому временному применению СА. Мы хотим, чтобы как можно большая часть СА вступила в силу еще до завершения процедуры ратификации".

Он также подчеркнул, что ЕС открыт к диалогу с РФ по этому вопросу и использует различные площадки, в том числе, саммит "большой двадцатки", чтобы обсудить проблему, "но мы не услышали от них каких-либо детальных объяснений причин происходящего, помимо того, что Россия "преследует собственные интересы".

Украина провозгласила стратегический курс на евроинтеграцию и собирается в ноябре подписать в Вильнюсе на саммите "Восточного партнерства" Соглашение об ассоциации с ЕС, частью которого является положение о ЗСТ. Между тем, Россия заявила, что после подписания соглашения между ЕС и Украиной будет вынуждена защищать свой рынок от возможного попадания европейских товаров через украинскую границу.

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