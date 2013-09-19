Ромпей: Украина не сможет войти в ТС, если создаст зону свободной торговли с Евросоюзом

Москва. Украина не сможет войти в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, если создаст зону свободной торговли с Евросоюзом.

Об этом президент Европейского cовета Херман Ван Ромпей сказал в интервью российской газете «Коммерсант».

«Это проблема технического характера, препятствие возникает, если страна одновременно участвует в зоне свободной торговли и хочет войти в Таможенный союз, тогда как не все члены союза являются членами ВТО. Вот тогда это превращается в модель «или-или», но это не политическая проблема, а логическое следствие - вы не можете иметь ЗСТ с нами, и в то же время Таможенный союз со странами, которые не настолько открыли собственную торговлю, как это сделали мы. Поэтому нельзя говорить, что это давление с нашей стороны», - сказал Ромпей.

Он отметил, что близки к завершению соглашения об ассоциации с Молдовой, Грузией, Арменией и Украиной.

«С Украиной мы завершили переговоры, однако стране необходимо выполнить ряд процедур перед подписанием соглашения. Мы не считаем, что это угрожает российским интересам, эти страны должны принимать самостоятельные решения, без давления извне», - подчеркнул он.

Ромпей добавил, что были проведены переговоры, поэтому со стороны ЕС никакого давления нет, нет ограничивающих условий «если вы делаете это, то мы сделаем то».

«Если страна входит в соглашение об ассоциации, что означает и политическое сотрудничество, и соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), то это не должно восприниматься как препятствие хорошим отношениям с Россией - это не модель «или-или», скорее «и-и», на что в России не всегда смотрят аналогичным образом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, относительно применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.