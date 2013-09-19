На ликвидацию химоружия в Сирии потребуется 1 млрд долл.

Президент Сирии Башар Асад заявляет, что на уничтожение запасов химического оружия в Сирии потребуются средства в размере 1 млрд долларов.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает русская служба Би-Би-Си.

По его словам, "технически это очень сложная операция" и процесс уничтожения химических арсеналов займет около года.

"Мы готовы передать наше химическое оружие любой стране, которая пойдет на такой риск", - сказал сирийский лидер.

Он также сообщил, что Сирия не выдвигает никаких дополнительных условий и не возражает против возвращения в страну экспертов ООН по химоружию.

18 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химоружие в Сирии применяла оппозиция, и эти данные будут представлены в Совет Безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о применении сирийскими правительственными войсками химоружия в окрестностях Дамаска. Власти страны эти обвинения отвергли, однако на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.