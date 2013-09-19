Парламент одобрил участие украинских миротворцев в миссии ООН в Конго

Верховная Рада приняла Закон “Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 375 народных депутатов при необходимых 226.

Данным законом предусмотрено участие в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго национального контингента общей численностью до 300 военнослужащих в сроки, определенные Советом Безопасности ООН.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан с целью нормативно-правового оформления Указа Президента Украины № 515 от 17 сентября 2013 года “О направлении национального контингента для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго”, в соответствии с требованиями статьи 4 Закона Украины “Об участии Украины в международных операциях по поддержке мира и безопасности”, которые определяют необходимость одобрения решений Президента Украины по соответствующим вопросам Верховной Радой Украины.

В пояснительной записке указано, что финансирование расходов, связанных с привлечением национального контингента Украины в состав Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, будет осуществляться за средства государственного бюджета Украины с дальнейшим возмещением этих расходов Организацией Объединенных Наций.

Подчеркивается, что, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1279 от 30 ноября 1999 года, созданная Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК), которую с 1 июля 2010 года, согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 1925 от 28 мая 2010 года, преобразована в Миссию ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго

В соответствии с процедурами ООН, мандат миссии, как правило, продолжается ежегодно сроком на один год. Обычно такое продление осуществляется непосредственно перед завершением срока действия предыдущего мандата.

С учетом упомянутой выше устоявшейся практики продления Советом Безопасности ООН мандатов операций по поддержке мира (ОПМ ООН) непосредственно перед их завершением Секретариат ООН обратился к правительству Украины с просьбой дать разрешение на пребывание 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины (18 ОВО ВСУ) в составе МООНСДРК на период после 30 июня 2013 года.

Согласно резолюции СБ ООН № 2098 от 28 марта 2013 года, срок действия мандата МООНСДРК продлен до 31 марта 2014 года.