ВР ратифицировала соглашение с НАТО по антипиратской операции “Океанский щит”

Верховная Рада приняла Закон “О ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между Украиной и Организацией Североатлантического договора об участии Украины в операции “Океанский щит”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 331 народный депутат из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

В объяснительной записке отмечается, что дача Верховной Радой согласия на обязательность для Украины названного Соглашения будет способствовать повышению международного авторитета государства как полноправного партнера в деле поддержки международного мира и безопасности, практическому участию Украины в мероприятиях международного сообщества по борьбе с пиратством (в рамках конструктивного партнерства с Организацией Североатлантического договора, повышению уровня взаимосовместимости сил и средств Вооруженных сил Украины с силами и средствами государств-членов НАТО.

Подчеркивается, что с принятием Закона о ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между Украиной и Организацией Североатлантического договора об участии Украины в операции “Океанский щит” будут выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу Соглашения для Украины.

В соответствии с законом, Украина берет на себя все расходы, связанные с ее участием в операции.

Подготовка и содержание сил и средств Вооруженных сил Украины, задекларированных к участию в операции, будут осуществляться за счет расходов государственного бюджета Украины, предусмотренных Министерству обороны Украины для содержания ВСУ.

В заключениях Главного научно-экспертного управления ВР в данном законопроекте отмечается, что «Океанский щит» является текущей операцией НАТО по борьбе с сомалийским пиратством в Аденском заливе и у берегов Африканского Рога, которая началась в августе 2009 года.

Предусматривается, что Украина окажет поддержку этой операции путем направления национального контингента в составе фрегата «Гетьман Сагайдачний» с вертолетом КА 27 на борту и группой специального назначения, для участия в операции продлжительностью 90 дней на начальном этапе во второй половине 2013 года.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что на исполнение данного закона из бюджета в 2013 году будет выделено 90 194,94 тыс. грн, а в 2014 году – 85 759,92 тыс. грн.

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