Рада гармонизировала таможенный тариф в соответствии с требованиями ЕС и ВТО

Верховная Рада Украина приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О таможенном тарифе», предусматривающий снижение льготных ставок ввозных пошлин на некоторые товары, в частности, производственное оборудование, которое не производится в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона (законопроект №2105а) проголосовали 384 депутата при необходимых 226.

Принятый закон перестраивает Таможенный тариф с гармонизированной системы описания и кодирования (ГС) 2007 года на ГС-2012, которой пользуются в большинстве стран мира, в том числе в ЕС. Помимо этого, закон предусматривает снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые виды товаров. В частности, в ходе обсуждения глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник отметил, что Комитет в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению учел предложения парламентариев, принятые после первого чтения проекта закона. Учтены в общей сложности более десятка предложений, предусматривающих, например, установление нулевой ставки пошлины на импорт частей железнодорожных вагонов, которые не производятся в Украине, а также на оборудование для производства обоев, которое тоже не производится в Украине. При этом повышена до 10% ставка пошлины на импорт водонагревателей, аналоги которых производятся в Украине, а кроме того, остались в силе ставки пошлин на металлолом (5%) и поливинилхлорид (0%).

Кроме того, ввозная пошлина на некоторые морепродукты снижена с 20% до 15%, а на приготовленные или консервированные плоды, орехи и другие съедобные части растений без добавления спирта и сахара - с 15% до 10%. С 6% до 5% уменьшена пошлина на моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей и новые легковые автомобили с объемом двигателя более 3 тыс. куб. см. С 8% до 7,5% снижена пошлина на лодки и моторные катера.

Как сообщал УНИАН, законопроект о Таможенном тарифе (№2105а) был принят Верховной Радой в первом чтении 5 сентября текущего года. Представляя документ, председатель парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Виталий Хомутынник отметил, что из законопроекта был исключен ряд спорных пунктов.

По прогнозам Хомутынника, принятие законопроекта позволит увеличить ежегодны поступления в бюджет на 400 млн грн, а также снизить цены на зарубежные продукты питания.