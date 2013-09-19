Фюле обсудит вопросы евроинтеграции во время круглого стола в Киеве

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле во время визита в Украину 10 октября примет участие в заседании Национального круглого стола «Понимание во имя европейского будущего».

Об этом сегодня в УНИАН на специальном экспертном заседании Национального круглого стола «Понимания во имя европейского будущего» на тему: «Новая Конституция и евроинтеграция Украины» сказал координатор рабочей группы Национального круглого стола «Понимания во имя европейского будущего» Сергей Бондарчук.

«10 октября Штефан Фюле будет с официальным визитом в Украине. Во время этого визита предусматривается проведение Национального круглого стола, где будет присутствовать и власть, и оппозиция, и общественность для того, чтобы решить все существующие неотложные вопросы, чтобы 28 ноября Соглашение об ассоциации с ЕС было подписано», - сказал он.

Бондарчук обратился к представителям разных общественных организаций и центров с призывом объединить усилия, «чтобы 10 октября провести правильный разговор», а главное - положить начало новой системе отношений. «28 число - это не конец, это только начало новой европейской Украины», - добавил он.