Анонс на 20 сентября

* Начнется 10-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир в эпоху изменений: факторы успеха».

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная вопросу сотрудничества с немецкими бизнес-партнерами в Международном бизнес-проекте для предпринимателей, собственников и руководителей малого и среднего бизнеса. Участники: А.Винюков, директор Киевского представительства WIP-klub; Г.Левинский, основатель адвокатской компании «Lewinski» (Германия); А.Токарев, ген.директор WIP-klub; О.Ивченко, координатор Совета предпринимателей при Комитете ВРУ по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики, заслуженный экономист Украины; Т.Гурьева,координатор WIP-kluba; Ю.Левченко, председатель Совета предпринимателей г.Полтавы; О.Мурдасов, бизнес-тренер международной категории, руководитель Германской академии Управления и Экономики (DAVW), специалист госуправления (Германия, г. Ганновер). На пресс-конференции будут даны ответы на жизненно важные вопросы для украинских предпринимателей и тех, кто хочет открыть для себя новые перспективы в Германии, которая на сегодняшний день является одним из ведущих экспортеров мира. Также будет предоставлена информация о бизнес-обучении в Академии, о возможности развития собственного бизнеса и стажировке в Германии, о повышении квалификации по своей специальности и нахождении бизнес-партнеров. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: +38 067 445 85 85, (044)206 10 34, wipklubua@ukr.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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