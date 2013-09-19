Медведев назвал многовекторную политику Украины "желанием запудрить мозги народу"

Украина не сможет одновременно быть ассоциированным членом Европейского Союза и участвовать в Таможенном союзе, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как передает русская служба Би-Би-Си, Медведев считает, что заявления украинского руководства о готовности ратифицировать "разные соглашения" ничего, кроме удивления, не вызывают.

"Все разговоры о возможности быть и тут, и там - полное лукавство. Это желание, извините, просто запудрить мозги собственному народу", - сказал он.

Напомним, что накануне правительство Украины единогласно проголосовало за проект Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров при этом подчеркнул, что ассоциация с ЕС и участие в Таможенном союзе не являются взаимоисключающими.

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