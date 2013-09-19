ТОП-10 (19 сентября)

Россия может запретить ввоз украинского угля - СМИ

Украинская Sadovaya Group допустила дефолт по кредиту ЕБРР

ВЕТЭК создал компанию для торговли нефтепродуктами

Нацбанк изменил правила перевода иностранной валюты на счета физлиц

«Укртрансгаз» за 8 месяцев сэкономил 78 млн грн

Экономисты ВТО снизили прогноз мирового экономического роста

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о корпоратизации «Укрэнерго»

Украина на заседании совета СНГ поднимет вопрос об условиях торговли с Россией

Парламент планирует предоставить госгарантии «Нафтогазу» на 11 млрд грн

ЗАЗ создал сеть пунктов приема и разборки утилизируемых автомобилей

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Россия может запретить ввоз украинского угля - СМИ

Правкомиссия по ТЭК России 20 сентября рассмотрит вопрос о целесообразности импорта в Россию угля с высоким содержанием серы (более 1%) из-за негативных экологических последствий для населения на близких к генерирующим мощностям территориям, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Минэнерго.

Издание сообщает со ссылкой на проект постановления правительства, что мораторий планировалось ввести с 15 июля по 14 декабря 2013 года. Но из внутренней переписки аппарата правительства и Минэнерго, которая есть в распоряжении "Ведомостей", следует, что не все ведомства смогли вовремя согласовать свои позиции по этому вопросу: 25 июля таблица с разногласиями между Минэкономразвития и Минэнерго была направлена в Минюст.

Крупнейшие импортеры энергетического угля - это ТГК. По словам представителя "Газпром энергохолдинга" (контролирующий акционер крупнейшей тепловой генерирующей компании России ОГК-2 ), для своих предприятий в центральной России компания закупает уголь у украинской компании ДТЭК, содержание серы в котором "около 1%". Предприятия энергохолдинга импортируют 300 тысяч тонн угля из Украины.

Ограничение на ввоз в Россию угля с содержанием серы больше 1% в мае этого года инициировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. На подобные действия ему пришлось пойти, чтобы защитить российских производителей угля от украинских поставок. Украинский уголь был на 10% дешевле российского.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Кроме того, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом во время саммита «Восточного партнерства» в ноябре, осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики.

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Украинская Sadovaya Group допустила дефолт по кредиту ЕБРР

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group из-за сложного финансового состояния, вызванного отсутствием продаж вследствие слабого спроса и низких цен 13 сентября не выплатила проценты по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), допустив тем самым технический дефолт.

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, компания также прекратила процентные выплаты по другим кредитам и ищет стратегического инвестора, который бы помог улучшить ситуацию в компании.

Согласно отчету, Sadovaya Group завершила первое полугодие с чистым убытком 7,6 млн долл. в сравнении с 2,8 млн чистой прибыли за первые шесть месяцев прошлого года.

Выручка компании упала в 32,5 раза - до 0,84 млн долл.

Компания отметила, что ведет переговоры с ЕБРР о реструктуризации своей задолженности.

"Несмотря на все проблемы, мы можем контролировать ситуацию: мы содержим шахты в рабочем состоянии и содержим необходимое количество сотрудников, ведем переговоры с кредиторами о реструктуризации выплаты долгов. Но мы понимаем, что без финансовых ресурсов в долгосрочной перспективе мы не сможем удержать ситуацию", - отметил в обращении к инвесторам крупнейший акционер и соучредитель компании Александр Толстоухов.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Sadovaya Group сообщила о приостановке добычи угля на шахте "Садовая" и переводе шахты "Рассвет-1" на работу в ремонтном режиме из-за слабого спроса на добываемое топливо.

Тогда это сообщение обрушило котировки компании на Варшавской фондовой бирже на более чем 40%.

Справка УНИАН. Sadovaya Group, главными активами которой являются две шахты на Донбассе, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в декабре 2010 года. На последнем закрытии польского рынка бумаги компании стоили всего 1,14 злотых в сравнении с 10,44 в первый день торгов.

По последним данным, 75% акций компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.

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ВЕТЭК создал компанию для торговли нефтепродуктами

Группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, создала торговый дом для торговли нефтепродуктами на рынке Украины, говорится в сообщении компании.

«Торговый дом будет единым официальным представителем ВЕТЭК на украинском рынке, осуществляющим торговлю нефтепродуктами, в том числе, произведенными Одесским НПЗ», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесский морской торговый порт 12 сентября прибыл первый танкер с нефтью для Одесского нефтеперерабатывающего завода.

По сообщению главной диспетчерской администрации Одесского морского порта, танкер INTISAR прибыл из Новороссийска. На борту – 79,9 тыс. тонн нефти.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Одесский НПЗ начнет переработку нефти на полную мощность в IV кв. 2013 г.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

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Нацбанк изменил правила перевода иностранной валюты на счета физлиц

Банковские переводы в иностранной валюте в адрес другого лица в пределах Украины будут зачисляться на счета получателей в гривневом эквиваленте.

Как сообщается на веб-сайте Нацбанка, об этом говорится в постановлении регулятора от 16 сентября 2013 года №365.

Согласно сообщению, изменения касаются лишь операций внутри страны, режим зачисления на текущие счета физлиц инвалюты, поступающей из-за рубежа, пока изменений не претерпел.

«Национальный банк Украины продолжает проводить последовательную политику, направленную на дедолларизацию экономических отношений. Соответствующие мероприятия объединяют как рыночные, так и отдельные административные стимулы. Последние, в частности, имеют целью обеспечение законодательно определенного статуса гривни как единственного законного платежного средства в Украине», - говорится в сообщении регулятора.

Согласно постановлению, зачисление средств в иностранной валюте в пределах Украины на текущий счет физического лица (резидента или нерезидента) осуществляется путем перевода средств в иностранной валюте с другого собственного счета или путем внесения наличных владельцем счета . Внесение наличной иностранной валюты на текущий счет физического лица - нерезидента осуществляется на основании документов, подтверждающих источники ее происхождения.

В сообщении подчеркивается, что возможность зачисления других поступлений в иностранной валюте в пределах Украины на текущий счет в иностранной валюте физического лица ( резидента или нерезидента) не предусмотрена.

По данным Нацбанка, указанное требование не распространяется, на операции по зачислению процентов, по остатку средств на текущем или депозитном счетах, с казначейскими обязательствами Украины и облигациями внутреннего государственного займа, купли-продажи, обмена иностранной валюты, с валютой, полученной в порядке наследования, по договорам дарения, по возврату средств (ошибочно перечисленных или излишне уплаченных).

"Таким образом, указанные нормы не ограничивают физических лиц в распоряжении собственными средствами в иностранной валюте", - цитирует пресс-служба слова заместителя директора департамента методологии денежно-кредитной политики НБУЛюдмилы Чепиноги.

Так же сообщается, что постановление зарегистрировано Министерством юстиции и вступает в силу с момента его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продлил до 19 октября требования по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163).

Как полагают эксперты Независимой ассоциации банков Украины, продление ограничений НБУ по обязательной продаже 50% валютной выручки и 90-дневному контролю сроков расчетов по экспортно-импортным операциям окажет положительное влияние на валютный рынок.

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«Укртрансгаз» за 8 месяцев сэкономил 78 млн грн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, за январь-август 2013 года сэкономила 78 млн грн за счет использования электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА), говорится в сообщении компании.

«За 8 месяцев текущего года ПАО «Укртрансгаз», за счет использования электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА) сэкономило около 130 млн куб. м природного газа, стоимость которого составляет приблизительно 465 млн грн. В результате, на работу ЭГПА было потрачено 387 млн грн, таким образом, экономический эффект от их использования составил 78 млн грн», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» по итогам 2012 года сократил потребление газа для производственно-технологических нужд по сравнению с предыдущим годом на 37% - до 2,107 млрд куб. м.

На магистральных газопроводах «Укртрансгаза» 110 компрессорных цехов (КЦ) на 72-х компрессорных станциях, на которых установлено 702 газоперекачивающих агрегата широкого спектра единичной мощности – от 4 до 25 МВт, с различными типами приводных двигателей: газотурбинных – 448 единиц, 20 типов ГПА – 63%; электроприводных – 158 единиц, 4 типа ГПА – 23%; газомотокомпрессорных – 96 единиц, 3 типа ГПА – 14%.

Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Экономисты ВТО снизили прогноз мирового экономического роста

Эксперты Всемирной торговой организации снизили прогноз мирового экономического роста по итогам 2013 года до 2,5% с прогноза в 3,3%, высказанного в апреле текущего года. Об этом говорится в официальном сообщении ВТО, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, эксперты ВТО снизили свои ожидания по росту импорта в странах с развивающейся экономикой. В частности, рост импорта по итогам 2013 года для развивающихся стран, в том числе стран СНГ, составит 5,8% (в апреле прогнозный показатель составлял 5,9%). Прогноз импорта в 2014 года составляет 6,2%. «Спрос на импорт в развивающихся экономиках оживился, но не так быстро, как ожидалось. Это во многом оказало влияние на снижение объемов экспорта – как из стран с развитой, так и стран с развивающейся экономикой в первом полугодии 2013 года», - говорится в сообщении ВТО.

Вместе с тем, в 2014 году ВТО ожидает оживления рынков и роста мировой экономики до 4,5% по итогам года. Однако этот прогноз также оказался ниже ранее озвученного показателя в 5%.

«Это знак для ВТО. Незначительный рост в торговли за последние два дня все четки указывает на необходимость ведения многосторонних торговых переговоров. Несмотря на объективность причин снижения взаимной торговли, связанных с мировым экономическим кризисом, нам вполне очевидны и случаи протекционизма, который сегодня принимает новые формы. Но, к счастью, у нас есть инструменты для борьбы с таким явлением», - считает генеральный директор ВТО Роберто Азаведо.

При этом Азаведо подчеркнул, что видит в участниках ВТО поддержку инициатив руководства организации, хотя и признал, что впереди еще много работы, аспекты которой будут в ближайшее время обсуждены на предстоящей министерской конференции на острове Бали.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. В сентябре 2012 года Украина обратилась в ВТО с инициативой повысить импортные пошлины на 371 товарную линию, чем вызвала критику со стороны ряда членов организации, в частности, США и ЕС. Поиск компромиссного решения по поводу перечня позиций для повышения пошлин продолжается.

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Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о корпоратизации «Укрэнерго»

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о корпоратизации Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под №3287.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2013 года Кабинет министров одобрил акционирование Национальной энергетической компании «Укрэнерго» с целью повышения кредитоспособности предприятия.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, корпоратизация «Укрэнерго» позволит предприятию стать кредитоспособным, а также создаст условия для привлечения инвестиций.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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Украина на заседании совета СНГ поднимет вопрос об условиях торговли с Россией

Украинская делегация намерена поднять вопрос об условиях торговли с Российской Федерацией на заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств, который состоится в Москве 20 сентября.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами – участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

“Конечно, мы поднимем этот вопрос”, - заявил Мунтиян, который уже сегодня находится в Москве и проводит предварительные переговоры по торговым вопросам с представителями российской стороны.

“Я сегодня эту тему обсуждал. Процесс идет. Мы (Украинская сторона – УНИАН) говорим о том, что необходимо обеспечить выполнение условий свободной торговли СНГ”, - отметил правительственный уполномоченный.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, украинскую делегацию на 59-м заседании Экономсовета СНГ возглавит министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Среди основных вопросов, которые планируется обсудить в ходе заседания: рассмотрение проекта Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности, проект Единой методологии таможенной статистики внешней торговли государств - участников СНГ в новой редакции.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о Сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями государств - участников СНГ и вопросы использования мировых научных электронных информационных ресурсов для повышения эффективности научной деятельности ученых СНГ.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Российская Федерация применила ограничительные меры в отношении трубной, кондитерской продукции, фарфоровых изделий из Украины. По мнению украинской стороны, такие действия идут вразрез с условиями свободной торговли, действующими в рамках СНГ и нормами ВТО.

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Парламент планирует предоставить госгарантии «Нафтогазу» на 11 млрд грн

Верховная Рада Украины намерена разрешить предоставление государственные гарантии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

За законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2013 год проголосовали в первом чтении 232 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее представители Министерства энергетики и угольной промышленности на обсуждении проекта закона в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам бюджета отмечали, что объем запрашиваемых средств является на данный момент исчерпывающим.

«Относительно кредитного соглашения с «Газпромбанком» должны сказать, что задолженность по состоянию на 4 сентября составляет 1,794 млрд долл. Чтобы воспользоваться этими средствами, необходимы государственные гарантии в объеме не менее 500 млн долл. (порядка 4 млрд грн). Что касается обязательств перед «Ощадбанком», то необходимо 6,236 млрд грн для того, чтобы обеспечить облигации, которые, как ожидается, будут выпущены НАКом (и полностью выкуплены «Ощадбанком» – УНИАН)», - подчеркивали представители Минэнергоугля.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде предоставить НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии с целью сбалансирования денежных потоков НАКа посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках подписанных кредитных соглашений. По мнению правительства, государственные гарантии являются наиболее приемлемым способом обеспечения обязательств, поскольку «Газпромбанк» в ходе переговоров с «Нафтогазом» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственных гарантий.В июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года. Ближайшие долговые платежи должны быть осуществлены 30 сентября и 30 декабря в сумме 1,6 млрд грн каждый.

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ЗАЗ создал сеть пунктов приема и разборки утилизируемых автомобилей

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье) на данный момент создал сеть из 103 пунктов приема и 23 пунктов по разборке автомобилей для их последующей утилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции по поводу 150-летия завода заместитель председателя правления контролирующей ЗАЗ корпорации «УкрАвто» Олег Папашев.

«На сегодняшний день в Украине нами создана сеть из 103 площадок для приема и 23 для разборки автомобилей, подлежащих утилизации. Сейчас документы находятся на подписи в Минприроды, и мы надеемся, что в понедельник-вторник все эти объекты будут внесены в реестр Минприроды и смогут начать работу», - сказал Папашев.

При этом зампред правления «УкрАвто» отметил, что создание запорожским заводом такой сети из площадок приема и разборки достаточно для того, чтобы ЗАЗ смог не платить утилизационный сбор.

Он также сказал, что ЗАЗ будет осуществлять только прием и разборку автомобилей в пунктах, созданных на базе СТО «УкрАвто», а утилизацией металлических, пластиковых и других частей будут заниматься соответствующие предприятия.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 сентября вступили в силу законы об утилизации транспортных средств и о местах их утилизации. В частности, законы предполагают уплату соответствующего – экологического налога, а также сертификацию площадок по утилизации. Вместе с тем, вступившие в силу законы по поручению Президента Украины Виктора Януковича должны быть в кратчайшее время изменены – в части уравнивания суммы утилизационного сбора для всех автомобилей, а также в части упразднения обязательной сертификации площадок по утилизации автомобилей в соответствии со стандартами ISO 1400.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАвто».

ЗАЗ в 2012 году получил чистую прибыль в размере 448 тыс. грн против 54,5 млн грн чистого убытка в 2011 году.

В 2012 году ЗАЗ сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц. В 2013 году компания планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.

УНИАН