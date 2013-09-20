Дипломатический скандал: МИД выразил устный демарш советнику-посланнику посольства РФ

В МИД Украины разочарованы некомпетентными оценкам российских представителей о состоянии и перспективах развития отношений между Украиной и Россией, которые в последнее время все чаще имеют место в информационном пространстве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, текст которого передан УНИАН.

«В этой связи, - говорится в заявлении, - и в контексте последних предвзятых высказываний представителя МИД РФ, 19 сентября с.г. в МИД Украины был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Украине и высказан устный демарш».

Российской стороной было отмечено, что высказывания рядового сотрудника внешнеполитического ведомства РФ не имеют официального характера и подтверждено, что он вышел за рамки своих полномочий и «дипломатического языка».

В МИД Украины ожидают надлежащую реакцию руководства внешнеполитического ведомства России на такие высказывания.

«Рассчитываем также на такую оценку планируемого подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также развития равноправных отношений и взаимовыгодного сотрудничества ТС/ЕЭП, соответствующих духу стратегического партнерства между нашими странами. В Украине не противопоставляют сотрудничество на европейском направлении и отношения с евразийским сообществом», подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, начальник отдела первого департамента СНГ МИД России Илья Рубцов назвал «иждивенчеством» желание Украины присоединиться только к отдельным положениям Таможенного союза.

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