Янукович: "Единое экономическое пространство от Ванкувера до Владивостока абсолютно реально"

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что Украина будет искать пути сотрудничества с Таможенным союзом, которые бы не противоречили ее евроинтеграционным стремлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

“Что касается отношений — они определены — Украина уверенно идет по пути европейской интеграции, что касается отношений с Таможенным союзом, мы ищем эту модель. И я убежден, что мы ее найдем. Она не должна препятствовать сегодня европейской интеграции. Она не должна создавать проблемы, а должна решать их”, - сказал Президент.

“Украина находится между двумя большими монстрами — Европейским Союзом и Россией, и это мы ощущаем каждый день”, - сказал Президент, добавив, что игнорировать или легкомысленно относиться к этой ситуации Украина не может.

Янукович выразил благодарность и европейским, и российским партнерам Украины, которые с пониманием относятся к этому вопросу.

“Мы не хотели, не хотим и не будем хотеть никогда противопоставлять интеграционные процессы Запад-Восток, мы хотим их объединить. И по этому пути Украина идет уверенно”, - сказал Президент.

Он убежден, что создание Единого экономического пространства от Ванкувера (Канада) до Владивостока (Россия) абсолютно реально.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября правительство Украины единогласно проголосовало за проект Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров при этом подчеркнул, что ассоциация с ЕС и участие в Таможенном союзе не являются взаимоисключающими.

19 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не сможет одновременно быть ассоциированным членом Европейского Союза и участвовать в Таможенном союзе.

"Все разговоры о возможности быть и тут, и там - полное лукавство. Это желание, извините, просто запудрить мозги собственному народу", - сказал он.

В последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.