Президент Литвы допускает, что Россия может применить к Украине новые санкции

С приближением Вильнюсского саммита давление на Украину будет возрастать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая сегодня на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

"С приближением Вильнюсского саммита давление со стороны третьих стран на Украину будет возрастать. Но Украина может противостоять этому и не должна позволить кому-то решать, каким будет ее будущее", - подчеркнула она.

По словам Президента Литвы, в этом смысле действия восточных и западных соседей Украины очень разнятся. Так, Европа открыта и готова усиливать сотрудничество, но "не будет подталкивать Украину силой", сказала она. В то же время с приближением даты подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС со стороны России существует угроза введения новых санкций, не исключила Грибаускайте.

Она подчеркнула, что Соглашение об ассоциации и выполнение обязательств ВТО "идут рука об руку". А любые санкции вредят, в том числе, и тем, кто их вводит, добавила Президент Литвы.

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